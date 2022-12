Branitelj donirao KBC-u Rijeka više od 100.000 kn: 'Jedan je život, a oni su zaslužni za moj'

Činite dobra djela i doživjet ćete predivan osjećaj slobode. Nema veće sreće nego kada od srca darujete ono što je nekom drugom potrebno. Upravo zato sam,nakon što su mi riječki liječnici spasili život donirao više od 100.000 kuna, a tim su novcima kupljeni brojni uređaji za operacijsku salu i općenito potrebni aparati za odjel kardiotorakalne kirurgije KBC Rijeka. To sam učinio u znak zahvalnosti i riječ je o privatnoj donaciji, rekao je hrvatski branitelj Muhamed Hubanić Hamo (75) iz Medulina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hamo je na operacijskom stolu završio nakon teškog srčanog udara, a kada je mislio da je sve gotovo, uslijedile su komplikacije nakon što je pao i slomio kuk.

- Kada sam doživio srčani udar najprije sam završio u pulskoj bolnici iz koje sam nakon par dana prebačen u Rijeku. Tamo sam shvatio da im baš ne rade televizori i ponudio sam da ih kupim kao i nekoliko klima uređaja te prijeko potrebnu medicinsku i digitalnu opremu. Kada sam nadležnima u Rijeci rekao za svoj naum, prihvatili su i dobio sam zapravo spisak svega što im nedostaje. Nakon toga sam i kupio sve što im je trebalo. Odlučio sam se na to bez obzira na činjenicu da sam mogao i ostati na tom stolu i ne preživjeti operaciju. Rekao sam liječnicima da je u njihovim rukama znanje i iskustvo, a u Božjim je rukama moj život. Na sreću, sve je dobro prošlo - sretan je Hamo. Operacija je bila u studenom i ugrađene su mu, kako je rekao, dvije srčane premosnice.

Foto: KBC Rijeka

- Međutim kada mi je rečeno nakon nekoliko dana da mogu ići na oporavak kući, dogodio se novi šok. Sav ushićen što idem svome domu, podigao sam se kako bi spremio kofer sa svim stvarima i tada sam se okliznuo, pao i slomio kuk. Potom sam još mjesec dana ostao u bolnici - otvorio je dušu hrvatski branitelj.

Infarkt je doživio točno na godišnjicu smrti svoje voljene supruge, 29. rujna, i nakon toga je iz Pule prebačen u Rijeku.

- Četrdeset dana sam u Rijeci čekao tu operaciju zbog infarkta jer sam kroz sve to vrijeme morao učiniti brojne pretrage kako bi se vidjelo je li sve u redu i mogu li ići na operaciji. Nakon te operacije imao sam peh, pao sam i slomio kuk. U bolnici sam ukupno proveo duga dva mjeseca - kazao je.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon operacije smršavio je 18 kilograma i kaže, potpuno se šokirao svojim izgledom.

- Ostao sam u šoku kada sam vidio kako izgledam, ali su liječnici kazali da rehabilitacija traje tri do šest mjeseci pa me to tješi. Međutim, prije toga u životu nisam bio u bolnici. Bio sam potpuno zdrav čovjek i sve je to za mene bio veliki šok. Ali, preživjelo se sve i sada polako idemo naprijed. Velika hvala svim riječkim liječnicima i medicinskom osoblju. Novac je samo novac, a život je jedan i upravo su liječnici ti koji su zaslužni što ja danas još uvijek imam svoj - zahvalno je rekao na kraju.

Najčitaniji članci