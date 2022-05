Branko Bačić spominje kazneni postupak, ali Mirela Čavajda nije ta koja krši zakone

Očekuje se odluka drugostupanjske komisije u slučaju Mirele Č. koju su mimo zakona poslali u Sloveniju na prekid trudnoće. Ministar Beroš je bio uz nju, dapače, prva reakcija Ministarstva zdravstva je bila da se ovaj zahvat može i mora napraviti u Hrvatskoj te da svaka žena po Zakonu ima pravo na to.

No onda se osnovala čudna komisija od sedmero ljudi na čelu s dr. Antom Čorušićem, koja je unatoč nalazima iz Svetog Duha, KBC - a Zagreb, KB Merkur i iz Slovenije donijela odluku da Mirela nema pravo na prekid trudnoće. Onda je i Beroš promijenio priču i počeo pričati o tome da će se dijete roditi živo, iako svi nalazi govore da su male šanse da doživi porod, a još manje da taj isti porod preživi.

- S njom nitko nije na takav način razgovarao od početka. Kad su napravljene pretrage, ultrazvuk i magnetska rezonanca jedino rečeno je da je stanje krajnje ozbiljno i nepovoljno, da se radi o tumoru, da je vrlo izgledno da će plod umrijeti dok je još u trbuhu, a ako se slučajno rodi da neće preživjeti, a ako i preživi da će živjeti kao biljka. Do petka s njom nitko nije ulazio u rasprave o preživljavanju, te informacije nije dobila - rekla je za N1 njena odvjetnica Vanja Jurić i dodala:

- Iz posljednjeg nalaza s Merkura od 5. svibnja proizlazi procesija hidrocefalusa tako da je potpuno neistinita tvrdnja koju je ministar iznio javno u petak i mislim da je neodgovorno i pogrešno da na takav način iznosi neprovjerene informacije bez uvida u zdravstvene nalaze žene koja je već sad u stanju u kakvom je.

Tri komisije?

Sporno je i što je Beroš spominjao drugostupanjsku komisiju koja u tom trenu ni nije mogla biti osnovana. Iz toga proizlazi da je ministar sam, mimo zakona i pravila, osnovao neku treću komisiju. Uz to, kaže da je razgovarao s 40 - ak ginekologa koji nisu ni smjeli niti mogli vidjeti nalaze gospođe Čavajde.

- Ja ne znam s kim je ministar razgovarao niti po kojoj osnovi jer po zakonu on nema nikakve ovlasti niti razgovarati niti donositi odluke, a pogotovo ne ono što je napravio u posljednjem javnom istupu - prejudicirao odluku drugostupanjske komisije prije nego je prigovor Mirele Čavajde bio podnesen i prije nego je ta komisija uostalom mogla biti osnovana - dodala je Jurić.

U međuvremenu je u ime HDZ - a istupio i Branko Bačić.

- Ministar Beroš je izjavio da je drugostupanjsko povjerenstvo KBC-a Zagreb ocijenilo kako će se prema njihovoj ocjeni stanja dijete roditi živo, kako postoje ozbiljne zdravstvene poteškoće, kako se do sada dijagnosticirao tumor, oni ne mogu tvrditi je li benigni ili maligni i da bi u takvom slučaju zahvat koji bi označio prekid trudnoće mogao dovesti do ozbiljnog kaznenog postupka - izjavio je za N1.

No niti se drugostupanjska komisija tad formirala, niti to kažu nalazi, niti gospođa Čavajda može biti optužena za išta, kako sugerira Bačić.

- Kad zakon ima propisan postupak, a u slučaju gospođe Čavajde taj je postupak propisan zakonom, tada samo netko tko ne postupa po zakonu može biti optužen za kazneno djelo, a to sigurno nije gospođa Čavajda! Odgovorni su oni liječnici i one bolnice koje nisu primijenile zakon. Odgovorni su ministar i premijer jer znaju da dulje vremensko razdoblje bolnice ne provode zakone, a nisu poduzeli ništa da se takva situacija promijeni - objašnjava odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić.

Nepostojeći zakon

U Kaznenom zakonu odavno nema definicije čedomorstva, no ni po prijašnjoj definiciji ona se nikako ne može primijeniti na ovaj slučaj. Naime, definicija čedomorstva je kad majka tijekom ili odmah nakon poroda ubije dijete koje se rađa prirodnim putem. No ovdje se radi o medicinskom prekidu trudnoće, a zakonski se radi o plodu. Jedino što se može primijeniti je zakonsko pravo na prekid trudnoće nakon 10. tjedna u slučaju da će se dijete roditi s teškim duševnim ili fizičkim manama. To je isti zakon kojeg ima i Slovenija. Po tom zakonu je KB Sveti Duh, koji sad tvrdi da nema stručnjake, još 2020. godine izveo prekid trudnoće nakon 10. tjedna medikamentoznim putem jer je uočeno da će se dijete roditi s teškim fizičkim oštećenjima i da su male šanse da preživi.

U međuvremenu su Zaklada Solidarna, RODA - e i Udruga PaRiter pokrenule akciju prikupljanja sredstava da Mirela može otići u Sloveniju i platiti zahvat koji košta oko 5.000 eura. Zaklada Solidarna je odmah na raspolaganje stavila 2.000 eura, a ostatak se skuplja na računu IBAN: HR2424020061500078406, model 00, poziv na broj 05-2022, svrha: "Za Mirelu".

