Branko Kolarić nakon izlaska iz SDP-a: 'Zadržat ću mandat kao nezavisni, ne idem uz vladajuće'

Saborski zastupnik i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, epidemiolog Branko Kolarić, koji je u ponedjeljak napustio tu stranku, potvrdio je u utorak Hini da će saborski mandat zadržati kao nezavisni zastupnik te poručio da neće biti dio vladajuće većine. Kolarić je rekao da će kao nezavisni zastupnik nastaviti zagovarati ciljeve koje je zastupao u predizbornom programu te da će nastojati potaknuti vladajuće na provedbu pojedinih politika za koje se zalaže, ali da zbog toga neće postati dio parlamentarne većine.

Odbacio je tako nagađanja koja su se pojavila nakon njegova izlaska iz SDP-a da bi mogao podržavati vladajuću većinu u Hrvatskom saboru.

Kolarić je jučer na Facebooku objavio da napušta SDP, istaknuvši da odluku nije donio lako. Naveo je da posljednjih godina svjedoči procesima koji, po njegovoj ocjeni, ozbiljno narušavaju demokratski karakter stranke te da više ne dijeli iste ideale i politički smjer s njezinim vodstvom.

Poručio je da SDP ostaje važan dio njegova političkog i osobnog života, ali da je, kako je naveo, "krenuo nekim drugim putem".

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić izjavio je danas da će Kolarić sam odlučiti gdje će nastaviti svoj politički put i karijeru, odgovarajući na pitanje ima li za njega mjesta u HDZ-u.

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić ocijenio je pak da bi bilo politički korektno da Kolarić vrati mandat SDP-u, na čijoj je listi izabran za saborskog zastupnika.