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NAKON GOTOVO 20 GODINA

Branko Kolarić napušta SDP: 'Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem...'

Piše 24sata,
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Branko Kolarić napušta SDP: 'Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem...'
Zagreb: Marin Živković i Branko Kolarić o zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona vezanog uz pitanje zaštićenih najmoprimaca | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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" Bez obzira na sve, ne mogu na devetnaest godina zajedničkog puta gledati kao na grešku, iako ovo što se sada događa zaista smatram greškom", poručuje u objavi Kolarić...

Dragi prijatelji i kolege iz SDP-a, danas sam donio tešku odluku koju želim podijeliti s vama. S današnjim danom napuštam našu stranku koju smo zajedno gradili gotovo dvadeset godina. Hvala vam na podršci, na svim lijepim i ponekim teškim trenucima te na svim uspjesima koje smo zajednički postigli, poručio je u objavi na društvenim mrežama Branko Kolarić, saborski zastupnik SDP-a.

Objavi je dodao i pismo kojeg je uputio predsjedniku i potpredsjednicima SDP-a... 

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- Poštovani predsjedniče SDP-a Hrvatske, poštovane potpredsjednice i potpredsjednici, obraćam vam se ovim pismom kako bih vas obavijestio da istupam iz Socijaldemokratske partije Hrvatske. Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP jer smo Stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem, i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će Stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli - stoji na početku objave.

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Odmah je nastavio:

- Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Vjerovao sam da je potrebno tek pričekati neko vrijeme, pa da se vratimo na put dijaloga, uključenosti i uvažavanja. Toliko sam dugo pripadao našoj zajednici da sam odbijao pristati na to da se sam isključim čak i na očite znake da se to zapravo od mene očekuje. No, zaista više ne mogu biti dio nestajanja i erozije u kojoj se Stranka našla - piše Kolarić.

- Bez obzira na sve, ne mogu na devetnaest godina zajedničkog puta gledati kao na grešku, iako ovo što se sada događa zaista smatram greškom. Svejedno, presretan sam zbog puta koji smo zajedno prošli i odlazim sa sjetom i ljubavlju  - stoji na kraju objave.

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Tko je Kolarić?

Branko Kolarić rođen je 24. kolovoza 1973. godine u Zagrebu. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktor medicine, liječnik, specijalist epidemiologije - doktorat u području biomedicine i zdravstva, polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). Radi i na medicinskom fakultetu u Rijeci.

U sabor je izabran u 1. izbornoj jedinici.

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