Brat kapetana Bekavca nakon iznenadnog povratka: 'Bilo je naglo, ni odvjetnik nije znao'

Rano ujutro u subotu Katju Bekavac iznenadilo je kucanje na vratima. Nije se nadala da je to kući stigao njezin suprug, splitski kapetan Marko Bekavac (62), koji je u zatvoru u Turskoj bio od listopada 2023. godine. Nakon što je u turskom zatvoru nevin proveo 672 dana, u petak je napokon pušten na slobodu, a jučer ujutro već je uživao na Čiovu sa svojom obitelji. Po povratku kući prov se presvukao te otišao prošetati uz more.

Iza kulisa pravne bitke u Turskoj, doznajemo, odvijala se ona tiha, diplomatska. Puštanju kapetana Bekavca na slobodu prethodili su brojni sastanci s visokim dužnosnicima. Važno je bilo biti strpljiv i ne gubiti vjeru i nadu da će istina pobijediti. To strpljenje i posvećenost cilju nakon nešto manje od dvije godine urodilo je plodom. Obitelj kapetana Bekavca, njegovi prijatelji i svi koji su vjerovali u njegovu nevinost presretni su ishodom.

- Nisam ga još vidio, došao je u subotu ujutro, još mu ništa nije jasno. Čuli smo se kratko na telefon, još je u šoku i nevjerici, treba mu malo vremena da se slegnu dojmovi pa će se javiti i dati svoje viđenje - ne krijući veselje kazao nam je Jozo Bekavac.

Kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora nakon što je na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli pronađeno oko 160 kilograma kokaina. Od početka je tvrdio da je nevin, no dokazati to bilo je i više nego izazovno.

- Bitno da je sad to završeno sretno i da su ga pustili, to je najvažnije. Nisam uopće bio svjestan o čemu se radi, jutros mi je čovjek iz Veleposlanstva poslao poruku da je sve u redu i da pozdravim kapetana. Gledao sam, što je sad ovo. Jučer me zvao, mislio je da ga premještaju u drugi zatvor i rekao mi je da pitam odvjetnicu i njegovog odvjetnika u Turskoj o čemu se tu radi. Ni odvjetnik nije znao da su ga pustili. To je sve bilo nešto naglo - još pod dojmom ispričao je Jozo.

Ukinuli osuđujuću presudu

Zahvalio je Vladi, svima, i novinarima što su držali tu priču živom.

- Najgore je kada ide u zaborav. Što bi mi ovdje rekli - ako dite ne plače, mater ga zaboravi. Sad je on sretan, normalno, svi smo sretni. Neka se stabilizira malo pa će se sam ispričati svoje dojmove. Sad je na Čiovu s obitelji - presretan je kapetanov brat.

Pojašnjava nam da je presuda kojom je Marko nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora te da je tužitelj sam predložio ukidanje zbog proceduralnih propusta. Čekali su što će dalje biti, hoće li mu suditi ponovno ili ga osloboditi. S obzirom na to da je ljeto i da su u tijeku godišnji odmori, nitko se nije nadao da će sve biti gotovo prije rujna.

- Bitno je da je mentalno zdravlje sačuvao. Znate što to znači, skoro dvije godine je proveo u zatvoru ni kriv ni dužan. Mi smo mu bili tamo u posjeti, to su ogromni kompleksi, blokovi pod žicom, čuvari naoružani... Nitko ga nije maltretirao, ni tako nešto, ali znate kako je u zatvoru. Hrana, treba se naviknuti, znao je uzeti u kantini tunjevinu, nešto, ali to sve s vremenom dosadi. Nitko ne zna engleski tamo, on ne zna turski. U tom njegovom bloku su bili Iranci pretežno, jednostavno uvjeti su teški - prisjetio se Jozo posjeta bratu prije dva-tri mjeseca.

Dodaje da je njegov brat smršavio malo u zatvoru, ali dobro je s obzirom na sve okolnosti. Boravak iza rešetaka ostavio je traga na njegovoj psihi.

- Mora se sad naviknuti na slobodu, hrvatski zrak - smatra Jozo.

Zadovoljstvo nije krila ni kapetanova odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka.

- Bila je to velika borba i trud svih nas, kako hrvatske države, premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, diplomacije... Moram spomenuti gosp. Davorina Rudolfa, kao i muftiju Aziza Hasanovića, predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, koji su doista puno pomogli. Odvjetnik u Turskoj učinio je svoj dio posla. Riječ je zaista bila o jednom timskom radu i svi smo presretni i prezadovoljni ishodom, kazala je odvjetnica.

'Puno sličnih slučajeva'

Glavnom tajniku Sindikata pomoraca Hrvatske Nevenu Melvanu sretnu vijest javili u subotu rano ujutro iz Veleposlanstva RH u Ankari.

- Čuli smo se s Udrugom kapetana i svima koji su bili uključeni, iznimno nam je drago. Ne znamo još detalje, ne znamo još pravne detalje, ali ono što je najvažnije se dogodilo, čovjek je došao kući, sve ostalo ćemo lako riješiti u hodu - kaže Melvan, koji se još nije čuo s Bekavcem.

- Nisam ga još zvao, neka dođe sebi, neka se privikne na ideju da je slobodan i da je napokon ponovno doma i onda ćemo lako dalje, nema žurbe. Nažalost, ima jako puno ovakvih slučajeva po svijetu, daleko da je ovo jedini slučaj. Imate doslovce na stotine ovakvih slučajeva u različitim zemljama, u različitim sustavima, pod različitim optužbama... Pomorci su kriminalizirani diljem svijeta. Možda je bilo specifično što je riječ o turskom pravosuđu koje je vrlo specifično, vrlo zahtjevno i teško. Najmanja zapriječena kazna tamo za ovakve stvari je 30 godina zatvora - govori nam Melvan.

Dodaje da se sve završilo nakon 18, 19 mjeseci, što se pokazalo kao neka praksa i u drugim slučajevima koje su imali. Podsjetio je i na slučaj dubrovačkog kapetana Krste Laptala, koji je bio zatvoren u Grčkoj. On je također bio optužen 2007. jer je na njegovu brodu nađena droga, ali je na koncu oslobođen optužbi i pušten na slobodu.

- Mi smo član međunarodne udruge ITF, odnosno Međunarodne federacije transportnih radnika, inače s njima komuniciramo. Oni to pokušavaju riješiti na svjetskoj razini, ali ne možete riješiti problem koji proizlazi iz pravosuđa pojedinih zemalja. Nemate svjetsku praksu nego svaka zemlja 'vozi' svoje i svaka zemlja ima svoje zakonodavstvo. I to čini cijelu ovu priču kriminalizacije pomoraca posebno teškom. Sve morate rješavati slučaj po slučaj, država po država, tako da je to vrlo komplicirano i zahtjevno, ali trudimo se koliko možemo senzibilizirati svjetsku javnost - kaže Melvan, koji je osobno bio na sva tri ročišta koja su se održala u Eregli u Turskoj i pratio slučaj.

- Naše kolege iz Turske su također bile tamo, oni su nam cijelo vrijeme pomagali, prevodili i radili što treba. Tu je bila obitelj, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje je stvarno napravilo dobar posao. Odradili su preko 100 posto svojih mogućnosti. Mislim da je ta nekakva zajednička koordinacija donijela rezultate - smatra sindikalist.

Snažan i dostojanstven

Vijest o puštanju kapetana Bekavca iz zatvora i povratku u Hrvatsku medijima je prvi potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. O detaljima nije mogao govoriti zbog osjetljivosti slučaja.

Ubrzo se o svemu na društvenoj mreži oglasio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

- Imamo zadovoljstvo potvrditi kako je kapetan Marko Bekavac sigurno iz Turske stigao u Hrvatsku. To je važna i dirljiva vijest za njegovu obitelj, kao i za sve nas u Hrvatskoj. Od 6. listopada 2023. bio je pritvoren u Turskoj, gdje je osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi koje je od početka odbacivao. Cijelo to vrijeme pokazivao je iznimnu snagu i dostojanstvo - objavio je Grlić Radman.

Naglasio je da su pozitivan ishod postigli zajedničkim radom i predanošću predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i nadležnih tijela.

- I osobno sam bio u redovnom kontaktu s obitelji, njegovim odvjetnicima, sindikatom pomoraca, kao i u stalnoj komunikaciji s turskim vlastima na najvišoj razini - napisao je te posebno istaknuo doprinos djelatnika MVEP, Veleposlanstva RH u Turskoj i cijele hrvatske diplomacije.

- Oslobođenje kapetana Bekavca potvrđuje važnost predanosti, suradnje i zajedničkog djelovanja naših institucija kako bismo zaštitili naše ljude u svijetu. Sada želimo kapetanu Bekavcu mir i odmor u krugu obitelji i najbližih - dodao je Grlić Radman.

Tražio dodatna osiguranja

Podsjetimo, na brodu kojim je zapovijedao Bekavac pronađeno je oko pola tone kokaina, najprije u Kolumbiji, a zatim u Turskoj, gdje je nađeno oko 160 kilograma. Riječ je o brodu za prijevoz rasutih tereta "Phoenician-M", koji je Bekavac tad prvi put preuzeo. On je sam više puta tražio dodatna osiguranja broda, no njegovi zahtjevi nisu odobreni.

Naime, u Barranquilli u Kolumbiji, gdje je trebao preuzeti teret, agent ga je upozorio da u toj luci ima puno šverca drogom. Zbog toga je Bekavac od kompanije tražio ne samo dodatno osiguranje, nego i da se postave kamere. Dokaze o tome sačuvao je na USB-u. Droga je ubačena tijekom tih nekoliko dana, koliko se ukrcavao ugljen, a pronađena je kraj strojarnice na pet metara dubine u brodu.

Kolumbijske vlasti su, kako smo pisali, s psima pregledale brod i izuzele drogu, a da kapetanu nisu dali da išta potpiše i nije dobio nikakvo policijsko izvješće. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu.

Bekavca je u početku branio odvjetnik kompanije, što je obitelj smatrala nedopustivim jer su radili na tome da štite kompaniju, a ne kapetana. Zbog toga su našli drugog odvjetnika za kojega su smatrali da zna što radi i to se, očito, pokazalo dobrim potezom. Bekavca su u zatvoru posjećivali članovi Sindikata pomoraca i zaposlenici hrvatskog veleposlanstva u Turskoj.

U zatvoru su ga početkom lipnja posjetili i supruga, sin i brat. To je bio prvi puta da su ga posjetili, a s njim su proveli dva sata.

- Bilo nam je svima teško i emotivno, ali nismo mu to htjeli pokazati da ga dodatno ne opteretimo. On se poželio svog doma, ali dobro se drži i dobro izgleda, koliko možemo reći - rekao nam je tada njegov brat Jozo. Prije nego što su ga uopće uspjeli vidjeti, u Turskoj su proveli sedam dana rješavajući potrebne papire i dozvole, na sudu i u imigracijskom uredu. Tad još nisu znali da će im se za dva mjeseca Marko vratiti kući. 

1) Turska policija uhitila je kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale su kasnije pustili

2) Oko 160 kilograma kokaina bilo je skriveno u vrećama kraj strojarnice

3) Jozo Bekavac nikad nije gubio nadu da će njegov brat dokazati svoju nevinost