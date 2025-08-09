Obavijesti

BIO OSUĐEN NA 30 GODINA

Misteriozni povratak kapetana Bekavca u Hrvatsku: Napokon je ponovno slobodan čovjek!

Piše Helena Tkalčević, Tina Jokić,
Kapetan Marko Bekavac uhićen je u Turskoj u listopadu 2023. nakon što je na njegovu brodu nađena droga. Od početka postupka pokušavao je dokazati svoju nevinost

Nakon gotovo dvije godine u turskom zatvoru zbog optužbi za švercanje 137 kilograma kokaina, kapetan Marko Bekavac napokon je slobodan čovjek. Kako nam je potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, on je pušten iz turskog zatvora, u subotu ujutro je stigao u Hrvatsku te je već vjerojatno u krugu svoje obitelji. O detaljima nije mogao govoriti zbog osjetljivosti slučaja.

Kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli. Prema našim posljednjim informacijama, slučaj je bio na Vrhovnom sudu, bile su uložene žalbe na cijeli proces, a njemu bliski ljudi bili su optimistični jer je, doznali smo, postojala mogućnost da se slučaj vrati na ponovno suđenje. No u pomalo neočekivanom obratu, on je izašao iz zatvora!

Nije jasno što se točno dogodilo s optužbama za koje ga je teretilo tursko pravosuđe, kao ni s presudom, no kapetan Bekavac ionako je od početka tvrdio da je nevin.

Vijest o puštanju na slobodu hrvatskog kapetana iza kojega je 40 godina besprijekorne karijere potvrdio je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na društvenoj mreži.

- Imamo zadovoljstvo potvrditi kako je kapetan Marko Bekavac sigurno iz Turske stigao u Hrvatsku. To je važna i dirljiva vijest za njegovu obitelj, kao i za sve nas u Hrvatskoj. Od 6. listopada 2023. bio je pritvoren u Turskoj, gdje je osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi koje je od početka odbacivao. Cijelo to vrijeme pokazivao je iznimnu snagu i dostojanstvo. Ovaj ishod postignut je zajedničkim radom i predanošću predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i nadležnih tijela. I osobno sam bio u redovnom kontaktu s obitelji, njegovim odvjetnicima, sindikatom pomoraca, kao i u stalnoj komunikaciji s turskim vlastima na najvišoj razini - napisao je Grlić Radman, koji je posebno istaknuo doprinos djelatnika MVEP,  Veleposlanstva RH u Turskoj i cijele hrvatske diplomacije. Također, zahvalio je svima koji su pridonijeli ovom ishodu. 

- Oslobođenje kapetana Bekavca potvrđuje važnost predanosti, suradnje i zajedničkog djelovanja naših institucija kako bismo zaštitili naše ljude u svijetu. Sada želimo kapetanu Bekavcu mir i odmor u krugu obitelji i najbližih - kazao je Radman.

- Bila je to velika borba i trud svih nas, kako hrvatske države, premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, diplomacije... Moram spomenuti gosp. Davorina Rudolfa, kao i muftije Hasanovića, koji su doista puno pomogli. Odvjetnik u Turskoj učinio je svoj dio posla. Riječ je zaista bila o jednom timskom radu i svi smo presretni i prezadovoljni ishodom, kazala nam je odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka.

Kako doznajemo, čim je kapetan Bekavac jutros stigao kući, presvukao se i otišao prošetati. Njegova obitelj, pa ni on, nije znao da će ga pustiti iz zatvora. Njegov brat Jozo, doznajemo, mislio je da ga premještaju iz zatvora u drugi zatvor. 

Iza kulisa pravne bitke u Turskoj, doznajemo, odvijala se ona tiha, diplomatska. Puštanju kapetana Bekavca na slobodu prethodili su brojni sastanci s visokim dužnosnicima. Važno je bilo biti strpljiv i čekati da tiha diplomacija odradi svoje. 

Njihovo strpljenje i posvećenost cilju urodili su plodom. Obitelj kapetana Bekavca, njegovi prijatelji i svi koji su vjerovali u njegovu nevinost presretni su ishodom.

