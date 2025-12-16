Obavijesti

News

Komentari 0
EVO ŠTO KAŽU

Bratu Mate Rimca nestao pas, iz hotela tvrde: 'Vlasniku je u dva navrata omogućen ulaz...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bratu Mate Rimca nestao pas, iz hotela tvrde: 'Vlasniku je u dva navrata omogućen ulaz...'
Foto: Društvene mreže

Niti jedan objektivan zahtjev za pristup snimkama nije odbijen. Sustav videonadzora ne snima kontinuirano kretanje pasa, već se aktivira isključivo na ljudsku figuru, rekli su

Nedavno smo pisali o nestanku psa Antonija Rimca, brata poduzetnika Mate Rimca, koji je, prema navodima vlasnika, nestao iz hotela za pse u Kupincu. Sada su se o cijelom slučaju oglasili i iz hotela iz kojeg je pas, kako se tvrdi, nestao, odbacujući optužbe koje su se pojavile u javnosti.

Iz hotela ističu kako je netočno navedeno da su odbijali suradnju s vlasnikom psa. Kako navode, vlasniku je u dva odvojena navrata bio omogućen ulazak i obilazak cijelog centra, uključujući i dvorište.

FLOTA NA TESTIRANJU VIDEO Rimac o robotaksijima: Trebali smo pokazati 60 prototipova. Evo ih. Svi su tu
VIDEO Rimac o robotaksijima: Trebali smo pokazati 60 prototipova. Evo ih. Svi su tu

- Niti jedan objektivan zahtjev za pristup snimkama nije odbijen. Sustav videonadzora ne snima kontinuirano kretanje pasa, već se aktivira isključivo na ljudsku figuru. Live kamera ne pohranjuje snimke - poručili su iz hotela.

Posebno su se osvrnuli na izjave udruge ANIMALEX, koje su prethodno objavljene u medijima, a prema kojima bi hotel mogao 'već danas staviti ključ u bravu'. Takve su tvrdnje, kažu, izrazito štetne i pravno neutemeljene.

- Riječ je o ekstremno reputacijski štetnoj tvrdnji, objavljenoj bez ikakvih provjera. Kao ‘pravni stručni izvor’ navedena je udruga ANIMALEX i njezina predstavnica, iako ta udruga u trenutku objave nije bila aktivna pravna osoba jer je likvidirana 2024. godine. Osim toga, predstavnica nema status pravnika niti kvalifikacije za davanje pravnih tumačenja o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti - naveli su.

GOSPODARSKI KRIMINAL Stigla je presuda suda u slučaju oca Mate Rimca. Evo kome će razdijeliti više od 800.000 €
Stigla je presuda suda u slučaju oca Mate Rimca. Evo kome će razdijeliti više od 800.000 €

Iz hotela su demantirali i sugestije da je prikrivena mogućnost video nadzora. Naglašavaju kako je live kamera opcionalna usluga koja se aktivira isključivo na zahtjev korisnika.

- U ovom slučaju live kamera nije bila uključena jer je vlasnik nije odabrao prilikom predaje psa. Stoga navod da su vlasnici ‘ostali zakinuti’ ne odgovara stvarnim činjenicama - zaključili su iz hotela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025