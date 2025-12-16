Niti jedan objektivan zahtjev za pristup snimkama nije odbijen. Sustav videonadzora ne snima kontinuirano kretanje pasa, već se aktivira isključivo na ljudsku figuru, rekli su
Bratu Mate Rimca nestao pas, iz hotela tvrde: 'Vlasniku je u dva navrata omogućen ulaz...'
Nedavno smo pisali o nestanku psa Antonija Rimca, brata poduzetnika Mate Rimca, koji je, prema navodima vlasnika, nestao iz hotela za pse u Kupincu. Sada su se o cijelom slučaju oglasili i iz hotela iz kojeg je pas, kako se tvrdi, nestao, odbacujući optužbe koje su se pojavile u javnosti.
Iz hotela ističu kako je netočno navedeno da su odbijali suradnju s vlasnikom psa. Kako navode, vlasniku je u dva odvojena navrata bio omogućen ulazak i obilazak cijelog centra, uključujući i dvorište.
- Niti jedan objektivan zahtjev za pristup snimkama nije odbijen. Sustav videonadzora ne snima kontinuirano kretanje pasa, već se aktivira isključivo na ljudsku figuru. Live kamera ne pohranjuje snimke - poručili su iz hotela.
Posebno su se osvrnuli na izjave udruge ANIMALEX, koje su prethodno objavljene u medijima, a prema kojima bi hotel mogao 'već danas staviti ključ u bravu'. Takve su tvrdnje, kažu, izrazito štetne i pravno neutemeljene.
- Riječ je o ekstremno reputacijski štetnoj tvrdnji, objavljenoj bez ikakvih provjera. Kao ‘pravni stručni izvor’ navedena je udruga ANIMALEX i njezina predstavnica, iako ta udruga u trenutku objave nije bila aktivna pravna osoba jer je likvidirana 2024. godine. Osim toga, predstavnica nema status pravnika niti kvalifikacije za davanje pravnih tumačenja o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti - naveli su.
Iz hotela su demantirali i sugestije da je prikrivena mogućnost video nadzora. Naglašavaju kako je live kamera opcionalna usluga koja se aktivira isključivo na zahtjev korisnika.
- U ovom slučaju live kamera nije bila uključena jer je vlasnik nije odabrao prilikom predaje psa. Stoga navod da su vlasnici ‘ostali zakinuti’ ne odgovara stvarnim činjenicama - zaključili su iz hotela.
