Bratu Mate Rimca nestao pas, iz hotela tvrde: 'Vlasniku je u dva navrata omogućen ulaz...'

Nedavno smo pisali o nestanku psa Antonija Rimca, brata poduzetnika Mate Rimca, koji je, prema navodima vlasnika, nestao iz hotela za pse u Kupincu. Sada su se o cijelom slučaju oglasili i iz hotela iz kojeg je pas, kako se tvrdi, nestao, odbacujući optužbe koje su se pojavile u javnosti.

Iz hotela ističu kako je netočno navedeno da su odbijali suradnju s vlasnikom psa. Kako navode, vlasniku je u dva odvojena navrata bio omogućen ulazak i obilazak cijelog centra, uključujući i dvorište.

- Niti jedan objektivan zahtjev za pristup snimkama nije odbijen. Sustav videonadzora ne snima kontinuirano kretanje pasa, već se aktivira isključivo na ljudsku figuru. Live kamera ne pohranjuje snimke - poručili su iz hotela.

Posebno su se osvrnuli na izjave udruge ANIMALEX, koje su prethodno objavljene u medijima, a prema kojima bi hotel mogao 'već danas staviti ključ u bravu'. Takve su tvrdnje, kažu, izrazito štetne i pravno neutemeljene.

- Riječ je o ekstremno reputacijski štetnoj tvrdnji, objavljenoj bez ikakvih provjera. Kao ‘pravni stručni izvor’ navedena je udruga ANIMALEX i njezina predstavnica, iako ta udruga u trenutku objave nije bila aktivna pravna osoba jer je likvidirana 2024. godine. Osim toga, predstavnica nema status pravnika niti kvalifikacije za davanje pravnih tumačenja o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti - naveli su.

Iz hotela su demantirali i sugestije da je prikrivena mogućnost video nadzora. Naglašavaju kako je live kamera opcionalna usluga koja se aktivira isključivo na zahtjev korisnika.

- U ovom slučaju live kamera nije bila uključena jer je vlasnik nije odabrao prilikom predaje psa. Stoga navod da su vlasnici ‘ostali zakinuti’ ne odgovara stvarnim činjenicama - zaključili su iz hotela.