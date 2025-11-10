Obavijesti

Stigla je presuda suda u slučaju oca Mate Rimca. Evo kome će razdijeliti više od 800.000 €

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Ivan Rimac lani je u siječnju bio osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI, tvrtke iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drva

Trgovački sud u Zagrebu dao je suglasnost za djelomičnu diobu potraživanja vjerovnika stečajne mase Rim i Zov d.o.o, propale tvrtke poduzetnika Ivana Rimca osuđenog za gospodarski kriminal, u ukupnom iznosu od 816.503 eura.

Dioba će se provesti prema prijedlogu stečajnog upravitelja Marka Faka prema kojoj tvrtka RIMC, kojoj je osnivač Antonio Rimac, treba dobiti 802.925 eura ili 36,4 posto ukupnog potraživanja od oko 2,2 milijuna eura, a odvjetnik Milko Križanović 13.577 eura.

Sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je presudom lani u listopadu naloženo da Credo banka tvrtki Ivana Rimca mora isplatiti 1,1 milijun eura uvećanih za zakonsku zateznu kamatu kao i trošak parničnog postupka.

Stečajni upravitelj predložio je nastavak postupka te da sud pozove vjerovnike na prijavu tražbina, isticalo se u rješenju. Rim i Zov bivša je tvrtka Ivana Rimca i Jerka Zovka kojoj je istovremeno bio otvoren i zaključen stečaj u lipnju 2019. kada su bile i utvrđene neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 420.295 kuna.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Ivan Rimac lani je u siječnju bio osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI, tvrtke iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drva. Prema pisanju medija, Rimcu se sudilo po optužnici iz srpnja 2013., nepravomoćna presuda donesena je u listopadu 2023., a presuda je otpremljena strankama krajem te godine.

Proglašen je krivim jer je 2002. u tvrtki Slavonija DI, u kojoj je bio zamjenik predsjednika nadzornog odbora, više puta dogovorio poslove kojima je Slavonija DI izgubila novac, koji je zatim prebačen u tvrtku Rim i Zov.

Riječ je o tvrtki koju je Rimac osnovao sa sada pokojnim Jerkom Zovakom. Vlasništvo su dijelili po pola, a kako je Rimac rekao na sudu u Požegi, spojio ih je bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. U preprodaji zemljišta Slavonije DI u dva navrata, kako se navodi u presudi, ta je tvrtka izgubila, a tvrtka Rim i Zov dobila 418.828 odnosno 1.103,388 eura.

Davor Javorović/Pixsell
Davor Javorović/Pixsell | Foto: Davor Javorović/Pixsell

Osim toga, Rimac je, kako bi novac iz Slavonije DI prebacio u svoju tvrtku, dogovorio da će Rim i Zov srušiti tvornicu Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 eura. Ispostavilo se i da je taj posao bio preplaćen za 433.235 eura. Za trgovinu zemljištima Rimac je osuđen na dvije godine zatvora, dok je za posao s rušenjem stare tvornice dobio godinu i šest mjeseci. Kazna je objedinjena u jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine.

Ivan Rimac (63) je otac Mate Rimca, vlasnika Rimac Automobila. Jedno vrijeme Ivan Rimac bio je i predsjednik nadzornog odbora Rimac Automobila, a do siječnja 2023. bio je i jedini osnivač tvrtke RIMC.

