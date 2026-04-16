KRITIKA NA TRUMPA

Brazilski predsjednik: 'Trump nema pravo prijetiti zemljama'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LINCON ZARBIETTI/DPA

Ljevičarski predsjednik Brazila i njegov 79-godišnji američki kolega, desničarski populist, sukobljavaju se u nizu pitanja, uključujući multilateralizam, međunarodnu trgovinu i borbu protiv klimatskih promjena

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, poznat samo kao Lula, kritizirao je američkog kolegu Donalda Trumpa u četvrtak, poručivši da "nema pravo" prijetiti drugim zemljama, javlja AFP. Do Lulinih komentara je došlo nakon što je Trump ovog mjeseca upozorio da će "cijela civilizacija umrijeti" u Iranu ako Teheran ne otvori Hormuški tjesnac.

"Trump nema pravo ujutro ustati i prijetiti nekoj zemlji", rekao je brazilski čelnik za španjolske dnevne novine El Pais, ističući da prema američkom ustavu predsjednik dijeli odgovornost za rat i vanjsku politiku s Kongresom. "Ključno je da moćni vođe preuzmu veću odgovornost za održavanje mira", dodao je 80-godišnji Lula.

Ljevičarski predsjednik Brazila i njegov 79-godišnji američki kolega, desničarski populist, sukobljavaju se u nizu pitanja, uključujući multilateralizam, međunarodnu trgovinu i borbu protiv klimatskih promjena, piše AFP. Odnosi između Brasilije i Washingtona su i dalje zategnuti unatoč prošlogodišnjem sastanku dvojice predsjednika koji je doveo do blagog popuštanja napetosti i smanjenja carina.  Lula je ponovio svoj poziv za reformom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, uključujući ukidanje prava veta koje ima pet stalnih članica tijela te uključivanje više zemalja iz Afrike i Latinske Amerike.

"Vrijeme je za redefiniranje Ujedinjenih naroda kako bi im se dao kredibilitet", rekao je Lula, što se odnosilo na kritike američkog predsjednika da međunarodni sustav uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata više ne funkcionira.

Lula je s El Paisom razgovarao uoči svog posjeta Španjolskoj, gdje će se sastati sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom te sudjelovati u forumu progresivnih vođa. Drugi sudionici koji se očekuju na subotnjem sastanku u Barceloni uključuju meksičku predsjednicu Claudiu Sheinbaum i njezinog južnoafričkog kolegu Cyrila Ramaphosu.

