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POLICIJSKA POTRAGA

FOTO Ovo je muškarac koji je pucao na dvoje ljudi u Čakovcu: 'Ne približavajte mu se'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Ovo je muškarac koji je pucao na dvoje ljudi u Čakovcu: 'Ne približavajte mu se'
Foto: PU međimurska
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Za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s navedenim kaznenim djelima, intenzivno se traga

U subotu nešto prije 4 sata, na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovcamuškarac je pokušao ubiti dvoje ljudi. Policija  za njime intenzivno traga, javila je PU međimurska.

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Ovo je navodno osumnjičeni za pucnjavu u centru Čakovca

- Policijska uprava međimurska u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegovog pronalaska i uhićenja. Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji, čime se osigurava nesmetano, zakonito i učinkovito provođenje kriminalističkog istraživanja te intenzivne potrage za počiniteljem - kazali su iz policije.
 
Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.

Foto: PU međimurska


 
- Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju - javili su.

Podsjetimo, U centru Čakovca u subotu ujutro doogodila se pucnjava u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene. Incident se dogodio na parkiralištu ispred kluba Podroom, a policija intenzivno traga za počiniteljem.

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Kako piše portal eMeđimurje, za pucnjavu je osumnjičen Danijel T., koji je i dalje u bijegu. Policija njegov identitet zasad nije službeno objavila. Tijekom večeri potraga za bjeguncem usmjerena je na područje kod Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Ondje je pronađen automobil kojim se osumnjičeni ranije koristio, no policija je potvrdila da vozilo nije u njegovu vlasništvu. Trenutačno nema konkretnih saznanja o njegovoj lokaciji, a potraga se nastavlja.

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Portal Međimurske novine objavio je snimku incidenta. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

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Policija i specijalci provode opsežnu potragu za počiniteljem. Angažirane su sve raspoložive snage, a o slučaju su obaviještene sve policijske uprave u zemlji. Ne isključuje se ni mogućnost da je osumnjičenik pobjegao iz Hrvatske, uključujući i odlazak u Bosnu i Hercegovinu. 

- Identitet napadača nam je poznat. Utvrdili smo sve okolnosti i trenutačno provodimo intenzivne mjere traganja za bjeguncem. Mjere su usmjerene prvenstveno na pronalazak napadača, ali i na prikupljanje svih dodatnih informacija. Mogu reći da je policija i ranije podnosila kaznene prijave protiv njega - izjavio je za HRT glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal.

Tijekom večeri potraga za bjeguncem bila je usmjerena na područje kod Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Ondje je pronađen automobil kojim se osumnjičeni ranije koristio, no policija je potvrdila da vozilo nije u njegovu vlasništvu. 

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