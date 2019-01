Brexit anarhija: Nitko ne zna kako i kad Britanci izlaze iz EU

Sad slijedi razdoblje neizvjesnosti. Nitko ne može znati koji su daljnji potezi britanske vlade. Svi su scenariji otvoreni, od naprasnog izlaska iz EU bez dogovora, minimalnih korekcija postojećeg dogovora, do novog referenduma i ostanka u članstvu.

Ni jedan od tih scenarija neće zadovoljiti sve, ali važno je izabrati onaj koji će počiniti najmanje štete, ističe politički analitičar Mate Mijić komentirajući agoniju koju su Britanci produljili odbijanjem sporazuma Therese May za izlazak iz EU. Podsjetimo, za sporazum su bila 202, a protiv čak 432 zastupnika.

- Ovo je nadstranačko pitanje i May je pogriješila što prije nije pokušala naći kompromis s opozicijom. To bi u unutarpolitičkim okvirima bio znak slabosti, ali Brexit nije obično unutarnje pitanje, nego strateška odluka za nekoliko generacija. EU ne želi izgubiti moćnu članicu, pa će i dalje nastojati zadržati Britance, ako ne kao članove, onda barem blisko vezane uz Uniju - kaže Mijić.

Dekan Fakulteta političkih znanosti Zoran Kurelić ističe kako je May doživjela najgori poraz u povijesti britanske vlade. Ni on ne može predvidjeti koji je njezin idući potez po pitanju provedbe volje britanskog naroda izraženog na referendumu o Brexitu prije gotovo tri godine. Najbolje je, kaže, pričekati ponedjeljak, 21. siječnja, do kada se britanska vlada mora očitovati i ponuditi plan B.

- U tom periodu pokušat će se dogovoriti s predstavnicima Europske unije, ali što njima može dati Unija osim da izda Irsku? A to sigurno neće napraviti. Ispregovarali su s EU što žele, da bi onda i to britanski parlament srušio. EU očekuje od Britanaca da se konačno izjasne što žele - kaže Kurelić.

Halo, London zove

Foto: HENRY NICHOLLS

Dodaje kako je glavni problem Therese May njezin vlastiti kabinet koji je podijeljen. Bez obzira na to kad će i kako Britanija izaći iz EU, hrvatski parlamentarci kažu da to neće utjecati na vizni režim s Hrvatskom, a cijene usluga telefoniranja ovisit će o dogovoru teleoperatera.

- Kad je u pitanju vizni režima, Europska komisija predložila je 13. studenog 2018. da i u slučaju tzv. no-deal Brexita građani EU i Velike Britanije mogu nastaviti putovati bez viza. Kad je riječ o roamingu, ako Velika Britanija izađe iz EU bez dogovora, jer je on sad odbijen, cijene i dostupnost roaminga postale bi ponovno predmetom dogovora pojedinih mobilnih operatera - kaže eurozastupnik Tonino Picula.

Njegova kolegica Biljana Borzan smatra da će režim putovanja ostati isti kao dosad.

Mijić poručuje kako Ujedinjeno Kraljevstvo nema vize za niz država izvan EU pa je izvjesno da ih neće uvesti za EU čak i ako izađe bez dogovora. No naplata roaminga, dodaje, ipak je nešto vjerojatnija.

Što se tiče cjelokupne zavrzlame u kojoj su se Britanci našli, profesor Kurelić ističe glavni problem premijerke May. A to je podijeljenost u njezinoj vlastitoj stranci po pitanju Brexita.

- Premijerka May će se od ponedjeljka morati odlučiti s kojom od struja iz vlastite stranke će ‘igrati’ u parlamentu. Morat će se odlučiti ide li prema izlasku bez sporazuma s nekim ublažavajućim posljedicama ili će pokušati ići na drugu stranu, gdje su njezina stvarna uvjerenja, a to je meki Brexit s ostankom u carinskoj uniji - kaže profesor Kurelić. Ističe kako bi Britanci mogli zatražiti i produljenje roka za izlazak iz EU jer je 29. ožujka relativno blizu. A podsjeća i na izbore za EU parlament koji nas čekaju u svibnju, a koji dodatno kompliciraju ovu dramatičnu situaciju.

- U svibnju imamo izbore za EU parlament, zato stvar i mora biti gotova do ožujka. Ali nisam siguran da bi Ujedinjeno Kraljevstvo uopće i stiglo donijeti sve zakone u svojem parlamentu da izađu 29. ožujka. Zato bi jedna od prvih stvari koje se od ponedjeljka moraju ozbiljno raspraviti i riješiti moglo biti produljenje tog roka - kaže.

Europski izbori u svibnju

Foto: REUTERS

Zavrzlamu s izborima u svibnju ističe i SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan.

- Kolege iz Velike Britanije s kojima sam pričala, a koji su naklonjeni EU, kažu da bi bilo najlogičnije održati novi referendum, s obzirom na to da parlament očigledno ne može donijeti odluku, ali s pitanjem građanima jesu li pod uvjetima koji su pregovarani voljni ostati ili otići. S obzirom na to da bi to potrajalo, a slijede nam izbori, nadaju se da bi EU imala razumijevanja, jer je ovo stvarno jedna neobična situacija, da se najprije održi referendum. Ako se narod tad opredijeli za to da ne želi izlazak, Velika Britanija bi naknadno organizirala izbore za EU parlament - pojašnjava nam Borzan kako Britanci razmišljaju. Naša europarlamentarka smatra da EU ne smije Velikoj Britaniji raditi apsolutno više ikakve ustupke.

HDZ-ova eurozastupnica Ivana Maletić također poručuje kako EU ne bi trebala dozvoliti izmjene da Britanija bira što je najbolje za nju. Poručuje kako su oni u EU parlamentu podijeljeni po tom pitanju.

- Dio smatra da trebaju izaći pa makar i bez dogovora, a dio je više za drugu krajnost, da im se pruži još jedna šansa, da se provede referendum i da ostanu u EU - kaže.

Mora odlučiti s kim će

Tonino Picula naglašava vrlo neizvjesno buduće razdoblje s obzirom na previranja unutar Velike Britanije i tamošnju situaciju. Ističe kako vodeći ljudi EU i dalje ostavljaju otvorena vrata mogućnosti da Velika Britanija odustane od Brexita, a on se nada da će se političke okolnosti promijeniti kako bi se to i ostvarilo.

- Europska unija je jača kao globalni igrač u konkurenciji sa SAD-om, Kinom i Rusijom ako u njoj ostane Velika Britanija, zbog čega je najbolji ishod i za nas i za Uniju ako Velika Britanija od Brexita odustane. Naglašavam da je Unija najvažniji povijesni projekt mira i suradnje - kaže Picula.

Bivši ministar vanjskih poslova, HDZ-ovac Miro Kovač, naglašava kako odluku o izlasku donosi Velika Britanija, a ne Europska unija.

- Razumno bi bilo da dođe do uređenog izlaska iz EU. Za trgovinsku suradnju je sigurno ostanak Velike Britanije u carinskoj uniji s EU najbolje rješenje. To je trenutačno slučaj sa zemljama Europske slobodne trgovinske zone, kojoj pripadaju Lihtenštajn, Norveška, Island i Švicarska. Najgore rješenje za trgovinske odnose bi bio tvrdi Brexit, to jest neuređeni izlazak Velike Britanije - kaže Kovač.

I svjetski lideri su razočarani što britanski parlament nije podržao sporazum. Francuski predsjednik Emanuel Macron smatra da bi Britanija bila najveći gubitnik napusti li EU bez dogovora. Tvrdi Brexit, poručuje njemački vicekancelar Olaf Scholz, najgora je mogućnost za EU, a posebno za Ujedinjeno Kraljevstvo