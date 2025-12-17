Obavijesti

DRAMA NA BRAČU

Gradonačelnica o muralu s grbom HOS-a: U Supetru se neće tolerirati nasilna postupanja

Foto: Dalmatinski portal

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković kaže kako se grad i njegove institucije vode zakonima i demokratskim procedurama​ i poručuje da ulica neće voditi grad​, pogotovo ne nasiljem, noću i pod maskama

Zbog uklanjanja murala na području Vlačice u Supetru na otoku Braču​ u utorak je izbio incident u kojem je sudjelovalo nekoliko osoba koje su komunalne redare pokušale zaustaviti u poslu, nakon čega gradonačelnica Ivana Marković poručuje kako neće tolerirati nasilna postupanja. Mural je nacrtan u spomen na Jean Michaela-Nicoliera, no u ponedjeljak navečer dodani su mu grbovi HOS-a, Vukovara i Škabrnje, pa su jutro nakon toga na mjestu događaja bili komunalni redari kako bi se uklonio HOS-ov grb. 

Grafiti koji su se pojavili na području Vlačice postavljeni su bez suglasnosti Grada Supetra, što je obveza propisana Odlukom o komunalnom redu Grada Supetra, osobito kada je riječ o prostoru stare gradske jezgre koja je pod dodatnom konzervatorskom zaštitom. Za njihovu izradu korišteni su gradski resursi, uključujući električnu energiju, bez ikakvog odobrenja nadležnih službi. Takvo postupanje nije prihvatljivo niti zakonito, navodi Grad Supetar.

​"Javne površine pripadaju svima, ali upravo zato zahtijevaju odgovornost. Grad Supetar neće tolerirati nasilna postupanja niti radnje suprotne odlukama Grada. Tako stvari funkcioniraju u uređenoj državi, sve drugo predstavlja bezvlašće i nezakonito djelovanje, podložno sankcijama. Sve što je postavljeno ili iscrtano na javnim površinama bez suglasnosti Grada bit će uklonjeno​", rekla je Marković.

​Iz Grada poručuju da će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i zakonskim propisima biti uklonjeni. Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

​Splitska je policija izvijestila da su policijski službenici postupali temeljem zaprimljene dojave o mogućem ometanju rada komunalnih redara koji su obavljali poslove uklanjanja grafita sa zida.

​"Tijekom nazočnosti policijskih službenika na terenu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti nam je prijavljeno bilo kakvo protupravno ponašanje na štetu komunalnih redara, radi čega nije bilo potrebe za intervencijom policije​", kažu u splitskoj policiji.

