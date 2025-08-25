Britanac u Dubrovniku pao iz apartmana: Bio drogiran pa halucinirao. Teško je ozlijeđen

Državljanin Velike Britanije pao je iz apartmana u Dubrovniku 16. kolovoza, a policija je dovršila kriminalističko istraživanje. Utvrdili su da je muškarac (28) bio u društvu u apartmanu, gdje je konzumirao kokain i alkohol, piše dubrovačka policija.

Nastupile su halucinacije, tada je razbio staklo apartmana i pao na pod sa 7 metara visine. Zadobio je teške ozljede, a hospitaliziran je u dubrovačkoj bolnici. Pušten je oko tjedan dana nakon nesretnog događaja.

Policija je kod muškarca pronašla i manju količinu kokaina kojeg su mu oduzeli. Kaznili su ga sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.