PAO SA 7 METARA VISINE

Britanac u Dubrovniku pao iz apartmana: Bio drogiran pa halucinirao. Teško je ozlijeđen

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU primorsko-goranska

Utvrdili su da je muškarac (28) bio u društvu u apartmanu, gdje je konzumirao kokain i alkohol

Državljanin Velike Britanije pao je iz apartmana u Dubrovniku 16. kolovoza, a policija je dovršila kriminalističko istraživanje. Utvrdili su da je muškarac (28) bio u društvu u apartmanu, gdje je konzumirao kokain i alkohol, piše dubrovačka policija.

Nastupile su halucinacije, tada je razbio staklo apartmana i pao na pod sa 7 metara visine. Zadobio je teške ozljede, a hospitaliziran je u dubrovačkoj bolnici. Pušten je oko tjedan dana nakon nesretnog događaja.

Policija je kod muškarca pronašla i manju količinu kokaina kojeg su mu oduzeli. Kaznili su ga sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

