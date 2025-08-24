Obavijesti

FRANKOVIĆ POTVRDIO

U Dubrovniku žele zabraniti sjedenje na turističkoj atrakciji: Iz Grada su zaprijetili kaznama

Gradske zidine i dubrovački skalini jedno su od najposjećenijih turističkih mjesta u gradu. Ipak, to bi se moglo promijeniti zbog velike odluke koju sprema gradonačelnik Mato Franković.

Iz Grada žele zabraniti sjedenje na tim prostorima kako bi se zaštitila kulturna baština i omogućio nesmetani protok pješaka. Proljetos je završena prva cjelovita obnova Skalina od Jezuita od njihove izgradnje prije 290 godina.

- Odlučili smo, pošto želimo dodatno uvesti održivost i poštovanje povijesne jezgre, uvesti zabranu sjedenja na skalinima ispred Crkve svetog Vlaha i skalinima od Jezuita. I jedno i drugo predstavlja nemjerljivu kulturnu baštinu ne samo grada Dubrovnika nego i svijeta i mislimo da se prema njoj treba iskazivati određena razina poštovanja - poručio je za Novu TV Franković.

TREĆE POVEĆANJE OD 2022. Dubrovnik najviše plaća pomoćnike djeci s teškoćama
Dubrovnik najviše plaća pomoćnike djeci s teškoćama

Sjedenje je za njega neprimjereno, pogotovo ako turisti jedu sendviče i ostalu hranu na skalinama.

Prekršitelji će prvo dobivati usmeno upozorenje, a ako i dalje ne bude poštivali pravila, onda će uslijediti kazna, pojasnio je Franković.

