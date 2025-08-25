Detalji napada na Slovence u Umagu: Razbijali čaše u klubu, troje ljudi napalo ih palicama!

Policija u Umagu provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 53 i 23 godine, koje sumnjiči za kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda u pokušaju. Riječ je o sukobu koji se dogodio 24. kolovoza oko 1 sat u noći u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga. Nekoliko slovenskih državljana tada je unutar lokala prolijevalo pića i razbijalo čaše. Nakon što su ih dvojica Hrvata upozorila na ponašanje, došlo je do sukoba u kojem su, uz pomoć 20-godišnjeg hrvatskog državljanina za kojim tragaju, na Slovence nasrnuli palicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Brutalan napad na Slovence | Video: čitatelj/24sata

U napadu je ozlijeđen 32-godišnji slovenski državljanin kojem su djelatnici hitne medicinske pomoći odmah na mjestu pružili liječničku skrb. Prema prvim informacijama, radilo se o lakšim ozljedama. Međutim, tijekom sljedećeg dana ozlijeđeni je hospitaliziran u bolnici u Sloveniji, a policija je zatražila liječničku dokumentaciju kako bi se utvrdila točna kvalifikacija ozljeda.

- Napali su cijelo naše društvo, otjerali su nas štapom van. Zašto i kako je sve počelo, nemam pojma. Htio sam izaći kad je sve počelo, ali nisam uspio. Držali su mog prijatelja za vrat. Sad se nalazim u Općoj bolnici u Izoli. Imam hematom na glavi - ispričao je ekskluzivno za 24sata Slovenac Blaž (32).

Foto: 24sata

Osim njega, prema izjavama sudionika događaja koji su naknadno pristupili u policijsku postaju, ozlijeđeno je još četvorica slovenskih državljana. Oni su odbili liječničku pomoć, a do sada nisu dostavili ni naknadnu liječničku dokumentaciju iz koje bi se vidjelo o kakvim se ozljedama radi.

Policija je istoga dana uhitila 53-godišnjaka i 23-godišnjaka te ih, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, jutros privela u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Za trećim, 20-godišnjim napadačem, intenzivno tragaju, a protiv njega će također biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djelaTeška tjelesna ozljeda u pokušaju.

Foto: 24sata

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija provjerava i eventualnu prekršajnu odgovornost slovenskih državljana zbog narušavanja javnog reda i mira, sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Vlasnik kluba u kojem se dogodio incident ispričao je za RTL da su Slovenci desetak puta upozoreni da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge goste. Napomenuo je da nije pozvao policiju.

- Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo - nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati i bezobrazni i nekulturni - ispričao je vlasnik umaškog kluba.

Foto: 24sata

No, 32-godišnji Slovenac odbacio je njegove tvrdnje, navodeći da su stigli s vjenčanja u najbliži klub. - Odjednom mi cura kaže da pogledam kako mi drže prijatelja za vrat i kad sam došao bliže sve je počelo. Došli su s palicama i počeli nas udarati. S rukama i svim ostalim. Mi smo se družili. Naša ekipa je bila oko stola. Nas troje, četvero smo plesali i zabavljali se. Nismo stvarali nikakav nered. To je starija ekipa - ustvrdio je Slovenac.

Blaž je ostao bez svijesti pa se ne sjeća svega što se događalo. Ovo nije prvi napad na slovenske turiste u Hrvatskoj. Naime, istarska policija objavila je kako su nakon kriminalističkog istraživanja protiv trojice napadača, odnosno zaštitara podnijeli kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela.

- Policija je utvrdila kako su trojica muškaraca 15. kolovoza oko 23.30 sati, na plaži na umaškom području, postupali prema 28-godišnjem slovenskom državljaninu i 25-godišnjoj slovenskoj državljanki zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta.

Foto: 24sata

Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže, rekli su iz policije.

Dodali su i kako od tri osobe koje su obavljale poslove privatne zaštite, dvije osobe nisu nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova po Zakonu o privatnoj zaštiti te će se protiv njih pokrenuti prekršajni postupak, dok će se za osobu koja je imala dopuštenje provesti ocjena zakonitosti postupanja.