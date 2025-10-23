Britanci na Krvavu nedjelju ubili 13 Iraca. Na sudu su danas oslobodili posljednjeg vojnika

Sud u Belfastu u četvrtak je oslobodio krivnje britanskog vojnika za ubojstvo u jedinom suđenju pripadniku britanskih oružanih snaga zbog Krvave nedjelje 1972. kada je ubijeno 13 nenaoružanih katoličkih prosvjednika za građanska prava u Sjevernoj Irskoj.

Britanska vlada ispričala se 2010. zbog tih "neopravdanih" ubojstava koja su se dogodila 30. siječnja 1972. kada su pripadnici britanske vojne pukovnije otvorili vatru na katoličke prosvjednike u većinom nacionalističkom sjevernoirskom gradu Londonderryju, što je bio jedan od prijelomnih događaja u recentnoj povijesti Sjeverne Irske.

Vojnik, koji pravno nije identificiran i vodi se kao Vojnik F, oslobođen je krivnje zbog ubojstva dvojice muškaraca i pokušaja ubojstva još petorice.

Krvava nedjelja postala je jedan od ključnih incidenata u tri desetljeća sektaškog nasilja u Sjevernoj Irskoj između nacionalista koji su željeli ujedinjenu Irsku, i unionista koji su željeli da regija ostane u Ujedinjenom Kraljevstvu, uz potporu britanskih snaga. Mirovni sporazuma iz 1998. uglavnom je okončao krvoproliće.

Vojnik F nije bio pozvan svjedočiti tijekom jednomjesečnog suđenja bez porote.

Odvjetnici obrane nisu pozvali nijednog svjedoka i tvrdili su da su vojni dokumenti stari više od 50 godina na kojima se temeljio slučaj očito nepouzdani, bez neovisnih dokaza koji bi poduprli argumente tužiteljstva.

Sudu je predočena izjava Vojnika F policiji 2016. u kojoj je rekao da se ne sjeća događaja i da prema tome ne može odgovoriti na pitanja iako je siguran da je svoju dužnost tog dana propisno obavio.

