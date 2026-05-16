Vrlo smrtonosni soj virusa ebole hara u DR Kongu: Ne postoji cjepivo niti učinkovit tretman

Trenutno ne postoji cjepivo protiv aktivne varijante virusa poznate kao bundibugyo koja se smatra vrlo smrtonosnom. Ta je zemlja zadnju epidemiju ebole doživjela između kolovoza i prosinca 2025. Ta je epidemija odnijela najmanje 34 života u središnjem dijelu zemlje.

Najsmrtonosnija epidemija u prostranoj srednjoafričkoj naciji s preko 100 milijuna stanovnika rezultirala je s gotovo 2300 smrtnih slučajeva od 3500 zaraženih između 2018. i 2020. godine. Ebola, koja uzrokuje vrlo zaraznu hemoragijsku groznicu, ostaje velika prijetnja unatoč nedavnim cjepivima i učinkovitim tretmanima protiv jednog soja virusa.

U Africi je u posljednjih 50 godina odnijela 15.000 života. Tijekom prošlih epidemija, stopa smrtnosti fluktuirala je između 25 i 90 posto, prema WHO-u. U petak ujutro, CDC za Afriku proglasio je novu epidemiju u DR Kongu. Zdravstvena agencija Afričke unije u Addis Abebi odmah je upozorila na "visok rizik od širenja" virusa.

Te večeri, ugandsko Ministarstvo zdravstva izvijestilo je o smrti 59-godišnjeg Kongoanca od virusa u četvrtak u bolnici u glavnom gradu Ugande, Kampali. Laboratorijski testovi su zaključili da se radi o soju bundibugyo.

- Ne postoji cjepivo niti specifičan tretman za soj bundibugyo - naglasio je u subotu kongoanski ministar zdravstva Samuel-Roger Kamba tijekom konferencije za novinare u Kinshasi.

- S ovim sojem, stopa smrtnosti je vrlo visoka, može doseći i do 50 posto - nastavio je ministar, dodajući da su početni simptomi kod osoba zaraženih ovom varijantom često ograničeni na jednostavnu vrućicu, što otežava rano otkrivanje.

Epicentar epidemije nalazi se u Ituriju, pokrajini na sjeveroistoku Konga, koja graniči s Ugandom i Južnim Sudanom. Ova regija bogata zlatom doživljava intenzivne dnevne migracije stanovništva zbog rudarskih aktivnosti.

U DR Kongu je dostava lijekova i opreme često izazov, s obzirom na veličinu zemlje i kvalitetu i dostupnost cesta.

Ova je epidemija 17. u DR Kongu otkako je bolest prvi put identificirana 1976. u Zairu, bivšem nazivu Demokratske Republike Kongo. I druge zemlje na kontinentu pogođene su ebolom posljednjih godina, uključujući Gvineju i Sijera Leone.