Britanija poziva na suzdržanost u Tajvanskom tjesnacu: 'Vojne vježbe nose rizik od eskalacije'

Velika Britanija u utorak je izjavila da kineske vojne vježbe oko Tajvana povećavaju rizik od eskalacije te je ponovila poziv na suzdržanost.

"Kineske vojne vježbe u blizini Tajvana ovoga tjedna povećavaju napetosti u Tajvanskom tjesnacu i nose rizik od eskalacije", izjavio je glasnogovornik britanskog ministarstva vanjskih poslova.

"Smatramo da tajvansko pitanje treba mirno riješiti narod s obje strane Tajvanskog tjesnaca konstruktivnim dijalogom, bez prijetnje ili upotrebe sile ili prisile. Ne podržavamo nikakve jednostrane pokušaje promjene statusa quo ili bilo kakvu aktivnost koja riskira njegovu destabilizaciju", rekao je.

Dodao je na London nastavlja pozivati ​​na suzdržanost i izbjegavanje bilo kakvih daljnjih akcija kojima se riskira potkopavanje mira i stabilnost.

Kinesko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji reklo je da su primjedbe britanskog ministarstva vanjskih poslova krivo predstavljanje činjenica i manipulacija istinom.