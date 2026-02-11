Obavijesti

News

Komentari 0
MINISTAR IZRAZIO ZABRINUTOST

Britanija udvostručuje broj vojnika u Norveškoj: 'Rusija predstavlja najveću prijetnju...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Britanija udvostručuje broj vojnika u Norveškoj: 'Rusija predstavlja najveću prijetnju...'
Foto: House of Commons/UK Parliament/P

Broj britanskih vojnika u Norveškoj udvostručit će se u sljedeće tri godine u sklopu napora na suzbijanju ruskih prijetnji, najavio je britanski ministar obrane John Healey

Admiral

Healey je precizirao kako će se broj pripadnika oružanih snaga stacioniranih u Norveškoj povećati s oko tisuću na dvije tisuće.  Odluka dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti NATO saveznika zbog ruskih aktivnosti na Arktiku zbog kojih se ponovno otvaraju stare hladnoratovske baze te jača vojna prisutnost u regiji, piše BBC.

"Zahtjevi za obranom rastu, a Rusija predstavlja najveću prijetnju sigurnosti Arktika i krajnjeg sjevera koju smo vidjeli još od Hladnog rata", kazao je Healey. 

MASOVNI NAPADI Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'
Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'

U središtu planova je inicijativa 'Arktička straža' (Arctic Sentry), koju je predložila ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper. Cilj joj je jačanje nadzora i sigurnosti u regiji, po uzoru na postojeće inicijative unutar NATO-a poput onih na Baltiku i istočnom krilu.

Ujedinjeno Kraljevstvo i NATO saveznici sve su zabrinutiji zbog rizika koji Moskva predstavlja za podvodne kabele i cjevovode, u jeku pojačanih napetosti nakon invazije na Ukrajinu.

'UKRAJINCI ĆE BITI SPREMNI' Rusi gomilaju 100.000 vojnika za veliku ofenzivu na Ukrajinu
Rusi gomilaju 100.000 vojnika za veliku ofenzivu na Ukrajinu

Prošle su godine London i Oslo potpisali obrambeni pakt za zaštitu podmorskih kabela, prema kojem će mornarice dviju zemalja upravljati zajedničkom flotom za praćenje ruskih podmornica, prenosi BBC. 

Prema podacima britanskog Ministarstva obrane, aktivnost ruskih podmornica u britanskim vodama porasla je za 30 posto u posljednje dvije godine. Iz ministarstva ističu kako je intenzitet ruskih podmorničkih operacija u sjevernom Atlantiku trenutačno na razinama viđenim tijekom Hladnog rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026