Britanija udvostručuje broj vojnika u Norveškoj: 'Rusija predstavlja najveću prijetnju...'

Healey je precizirao kako će se broj pripadnika oružanih snaga stacioniranih u Norveškoj povećati s oko tisuću na dvije tisuće. Odluka dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti NATO saveznika zbog ruskih aktivnosti na Arktiku zbog kojih se ponovno otvaraju stare hladnoratovske baze te jača vojna prisutnost u regiji, piše BBC.

"Zahtjevi za obranom rastu, a Rusija predstavlja najveću prijetnju sigurnosti Arktika i krajnjeg sjevera koju smo vidjeli još od Hladnog rata", kazao je Healey.

U središtu planova je inicijativa 'Arktička straža' (Arctic Sentry), koju je predložila ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper. Cilj joj je jačanje nadzora i sigurnosti u regiji, po uzoru na postojeće inicijative unutar NATO-a poput onih na Baltiku i istočnom krilu.

Ujedinjeno Kraljevstvo i NATO saveznici sve su zabrinutiji zbog rizika koji Moskva predstavlja za podvodne kabele i cjevovode, u jeku pojačanih napetosti nakon invazije na Ukrajinu.

Prošle su godine London i Oslo potpisali obrambeni pakt za zaštitu podmorskih kabela, prema kojem će mornarice dviju zemalja upravljati zajedničkom flotom za praćenje ruskih podmornica, prenosi BBC.

Prema podacima britanskog Ministarstva obrane, aktivnost ruskih podmornica u britanskim vodama porasla je za 30 posto u posljednje dvije godine. Iz ministarstva ističu kako je intenzitet ruskih podmorničkih operacija u sjevernom Atlantiku trenutačno na razinama viđenim tijekom Hladnog rata.