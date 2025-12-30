Obavijesti

Britanija upozorava: Kineske vojne vježbe oko Tajvana povećavaju rizik od sukoba

Piše HINA,
Foto: EASTERN THEATRE COMMAND

London poziva na mirno rješavanje napetosti i suzdržanost obje strane Tajvanskog tjesnaca

Ujedinjena Kraljevina rekla je u utorak da kineske vojne vježbe oko Tajvana povećavaju rizik od eskalacije, i ponovila je svoj poziv na suzdržanost.

"Kineske vojne vježbe oko Tajvana ovaj tjedan povećavaju napetosti s obje strane tjesnaca i riskiraju eskalaciju", priopćio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

"Smatramo da se problem Tajvana trebaju mirno riješiti ljudi s obje strane Tajvanskog tjesnaca putem konstruktivnog dijaloga, bez prijetnji ili korištenja sile ili prisile. Ne podržavamo bilo kakve unilateralne pokušaje promjene statusa quo ili bilo kakvih aktivnosti koji riskiraju destabilizaciju."

"Nastavljamo pozivati na suzdržanost i izbjegavanje bilo kakvih daljnjih akcije koja podrivaju mir i stabilnost."

