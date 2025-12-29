VIDEO Kina počela nove vojne vježbe oko Tajvana: 'Ovo su neodgovorne provokacije!'

Kina je u ponedjeljak objavila da će ovaj tjedan održati velike vojne vježbe oko Tajvana, koji je odmah zatražio da se zaustave "neodgovorne provokacije".

"Od 29. prosinca, Zapovjedništvo istočnih zona (kineske vojske) rasporedit će kopnenu vojsku, mornaricu, zračne snage i raketne snage kako bi provele zajedničke vojne vježbe pod nazivom Misija Pravda 2025.", navodi se u izjavi pukovnika Shi Yija, glasnogovornika zapovjedništva.

Cilj vježbi je provjeriti borbenu spremnost i poslati poruku protiv bilo kakvih koraka prema neovisnost Tajvana.

Ovo je šesti veliki krug kineskih vojnih vježbi od 2022. godine.

„Ovo (vježbe) služi kao ozbiljno upozorenje separatističkim snagama 'Neovisnost Tajvana' i vanjskim snagama koje se miješaju", dodao je Shi.

Vježbe su započele 11 dana nakon što su SAD najavile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći paket oružja za otok ikada, što je izazvalo prosvjed kineskog ministarstva obrane i upozorenja da će vojska "poduzeti snažne mjere" kao odgovor.

Ured tajvanskog predsjednika izrazio je oštru osudu kineskih vježbi, te pozvao Peking da bude "racionalan, suzdržan i odmah prestane s neodgovornim provokacijama" kako ne bi bio onaj tko potkopava regionalni mir.