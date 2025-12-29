Obavijesti

News

Komentari 1
'ODMAH TO ZAUSTAVITE'

VIDEO Kina počela nove vojne vježbe oko Tajvana: 'Ovo su neodgovorne provokacije!'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kina počela nove vojne vježbe oko Tajvana: 'Ovo su neodgovorne provokacije!'
2
Foto: EASTERN THEATRE COMMAND

Cilj vježbi je provjeriti borbenu spremnost i poslati poruku protiv bilo kakvih koraka prema neovisnost Tajvana

Kina je u ponedjeljak objavila da će ovaj tjedan održati velike vojne vježbe oko Tajvana, koji je odmah zatražio da se zaustave "neodgovorne provokacije".

"Od 29. prosinca, Zapovjedništvo istočnih zona (kineske vojske) rasporedit će kopnenu vojsku, mornaricu, zračne snage i raketne snage kako bi provele zajedničke vojne vježbe pod nazivom Misija Pravda 2025.", navodi se u izjavi pukovnika Shi Yija, glasnogovornika zapovjedništva.

Pokretanje videa...

PLA provodi vježbe u vodama i zračnom prostoru istočno od otoka Tajvan 00:50
PLA provodi vježbe u vodama i zračnom prostoru istočno od otoka Tajvan | Video: 24sata/reuters

Cilj vježbi je provjeriti borbenu spremnost i poslati poruku protiv bilo kakvih koraka prema neovisnost Tajvana.

POSTIZANJE MIRA Šefovi diplomacija Tajlanda i Kambodže stigli na pregovore u Kinu nakon višetjednog sukoba
Šefovi diplomacija Tajlanda i Kambodže stigli na pregovore u Kinu nakon višetjednog sukoba

Ovo je šesti veliki krug kineskih vojnih vježbi od 2022. godine.

„Ovo (vježbe) služi kao ozbiljno upozorenje separatističkim snagama 'Neovisnost Tajvana' i vanjskim snagama koje se miješaju", dodao je Shi.

Vježbe su započele 11 dana nakon što su SAD najavile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći paket oružja za otok ikada, što je izazvalo prosvjed kineskog ministarstva obrane i upozorenja da će vojska "poduzeti snažne mjere" kao odgovor.

Ured tajvanskog predsjednika izrazio je oštru osudu kineskih vježbi, te pozvao Peking da bude "racionalan, suzdržan i odmah prestane s neodgovornim provokacijama" kako ne bi bio onaj tko potkopava regionalni mir.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare
PROSVJEDUJU ZBOG THOMPSONA

Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare

Desničari su stigli pred Tomaševićev stan i najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je gradonačelnik najavio za sve Thompsonove koncerte u Zagrebu
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025