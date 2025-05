Britanku (18) Gruzijci ulovili s 14 kg droge. Prijeti joj doživotni zatvor. Sudu rekla da je trudna!

Morao sam joj objasniti gdje se geografski nalazimo. Ona nije daleko od djeteta, ne bi je opisao kao sposobnu odraslu osobu, kazao je odvjetnik Malkhaz Salakaia o svojoj klijentici, 18-godišnjoj Britanki Belli May Culley, koja je 11. svibnja uhićena u zračnoj luci u gruzijskom Tbilisiju, pisao je BBC. U koferima su joj tad pronašli 14 kg marihuane i hašiša...

Ako je proglase krivom, mogla bi ostatak života provesti iza rešetaka. Obitelj je s mladom Britankom izgubila kontakt 3. svibnja, znaju da je putovala južnom Azijom, da je posjetila Filipine i Tajland, ali nisu imali pojma da će krenuti za Gruziju...

U Gruziju je putovala iz Tajlanda...

Kad se pojavila pred sudom u Tbilisiju, Bella je izjavila da je trudna. "Ona vjerojatno nije svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi, jako je mlada", kazao je njezin odvjetnik...

Bellu su smjestili u ženski zatvor broj 5 kod Rustavija. Ovaj zatvor poznat je po izuzetno lošim uvjetima. Prema organizacijama za ljudska prava, higijenski uvjeti su užasni, nedostaje tekuće pitke vode, odvodi su začepljeni, privatnost tu ne postoji. Zatvorenice često nemaju pristup osnovnim higijenskim proizvodima.

Gruzijske vlasti i dalje istražuju porijeklo droge te je li Culley djelovala samostalno ili je dio šire krijumčarske mreže. Iz britanskog ministarstva vanjskih poslova kratko su priopćili da pružaju pomoć njezinoj obitelji, koju su savjetovali da ne izlazi u javnost dok traje cijeli proces.

- Dobrog je zdravlja, ne žali se na uvjete i spremna se braniti pred sudom - kazao je njezin odvjetnik.

I dok se Bella May Culley suočava i s možda doživotnom zatvorskom kaznom, njezinoj sunarodnjakinji Charlotte May Lee prijeti do 25 godina zatvora na Šri Lanki nakon što je uhvaćena s 46 kg droge kush, sintetske vrste kanabisa. Kaže kako joj je droga podmetnuta...

Ova dva slučaja izazvala su zabrinutost zbog sve češće pojave u kojoj međunarodne kriminalne mreže ciljano vrbuju mlade, naivne putnike, osobito djevojke, koje putuju kroz jugoistočnu Aziju. U brojnim slučajevima riječ je o osobama bez prethodnog kriminalnog dosjea, koje 'zavode' lažnim obećanjima o brzom zaradi, besplatnim putovanjima ili poslovnim prilikama. Pojedini ih kontakti uvjeravaju da prenesu ‘pakete’ bez znanja što se u njima nalazi, dok su druge svjesno uvučene u lanac krijumčarenja, često pod emocionalnim ili financijskim pritiskom. Taj obrazac eksploatacije ranjivih mladih ljudi nije nov, ali slučajevi poput Belle May Culley i Charlotte May Lee ponovno su skrenuli pozornost na potrebu za boljim informiranjem putnika, nadzorom granica i međunarodnom suradnjom u borbi protiv trgovine drogom.