Stjuardesa 'pala' s 46 kg droge. U zatvoru je iz pakla: 'Hrana je užas, ne jedem. Nema kreveta'

Pokušavam napraviti sve da ostanem pozitivna, jer što drugo mogu? Jako je teško, osjećam se kao da nemam ljudska prava ovdje. Nema kreveta, nema pokrivača... Spavate u prostoriji s velikim brojem drugih žena, doslovno na betonu. Ventilator baš ne radi, nemam se u što presvući, ne daju mi ni moje lijekove za ADHD. Nude samo tablete za spavanje koje će vas ošamutiti. Tuš zapravo nije tuš. Imamo kantu s kojom se polijevamo i to je to. Nisam jela danima, priča za Daily Mail 21-godišnja Britanka Charlotte May Lee o svojim prvim iskustvima sa zatvorom Negombo na Šri Lanki...

Foto: Facebook

Ova bivša stjuardesa uhićena je ovog mjeseca u Colombu pri iskrcaju s leta, u koferima su joj pronašli 46 kg droge kush, vrste sintetskog kanabisa. Vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko 1,5 mil. eura. Prijeti joj do 25 godina zatvora.

Ona inzistira da o drogi nije imala pojma, da joj je to sve podmetnuto, govori i da zna tko joj je sve namjestio...Na Šri Lanku je stigla letom iz Tajlanda.

- Bila sam u Bangkoku večer prije i već sam spakirala odjeću jer mi je let bio jako rano. Ostavila sam torbe u hotelskoj sobi i otišla van. Pošto su već bile spakirane, nisam ih ponovno provjerila ujutro. Tad su mi to morali podmetnuti, znam i tko je to napravio - veli mlada Britanka, koja se teško navikava na život u zatvoru Negombo, poznatom i kao 'zatvoru iz pakla'.

Foto: Facebook

Kaže kako je otputovala na Šri Lanku dok je čekala obnovu vize za Tajland, gdje je radila na jednom party-brodu.

'Potpuno izgubljena'

- Odabrala sam Šri Lanku jer je bila relativno blizu, samo oko tri sata leta, a nikad tamo prije nisam bila. Ti ljudi, za koje vjerujem da su mi podmetnuli drogu, trebali su me ovdje dočekati. Umjesto toga sam završila u zatvoru - veli ova bivša stjuardesa... Prvih sedam dana pritvora, kaže, spavala je u posebnom odjelu na kauču punom stjenica, cijelo vrijeme je bila pod nadzorom jednog čuvara...

Foto: Facebook

Od zatvorske hrane joj je muka, kaže da je ne može jesti, da je za nju prezačinjena...

- Rekla sam odvjetnicima da trebam drugačiju hranu, kazali su da će to srediti, ali još nisu. Srećom, neke djevojke govore engleski i dijele kekse sa mnom, što je lijepo. Svi drugi zatvorenici iz Britanije su muškarci, pa ih ne vidim. Ne postoji komunikacija, nitko vam ništa ne govori, nisam uspjela niti napisati i poslati pismo svojoj obitelji... - nastavlja dalje Charlotte.

Foto: Facebook

- Kad je stigla na sud, izgledala je potpuno izgubljeno. Jako je plakala, bila je posve sama. Izgledala je kao da nema pojma što se događa - kazao je za Daily Mail izvor sa suda.

Njezini prijatelji vjeruju kako joj je droga podmetnuta.

- Potpuno sam šokirana, ona je stvarno draga djevojka i vrijedno radi. Nije mula za droge. Prijeti joj 25 godina zatvora, iz britanske ambasade su je upozorili kako vjerojatno neće nigdje dulje vremena - kazala je jedna prijateljica mlade stjuardese.