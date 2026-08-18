Moskva je zaprijetila Ujedinjenom Kraljevstvu "posljedicama" nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije
Britanski dronovi prvi put korišteni u napadu duboko u Rusiji: 'Platit ćete cijenu!'
Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestio je Sunday Times. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Također cilja divovska skladišta Wildberriesa - najvećeg ruskog online trgovca - spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.
Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji u ponedjeljak je u priopćenju objavilo da izvješća "potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize" i optužilo Britaniju da "nastoji zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika".
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"Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati", dodali su.
"Što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti."
Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane rekao je: "Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predani smo osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije."
"Rusija ne bi trebala sumnjati u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini i protiv Ujedinjenog Kraljevstva i naših saveznika."
Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osjete utjecaj invazije.
Prema podacima Acleda, neovisnog promatrača sukoba, u srpnju je pokrenuto tri puta više takvih udara nego u siječnju.
Ponovljeni udari duboko u Rusiju prisilili su njezinu vojsku da razvuče protuzračnu obranu na veće područje.
Rusko Ministarstvo obrane u subotu je objavilo da je oborilo 598 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad 19 ruskih regija, kao i Crnog i Azovskog mora te anektiranog ukrajinskog poluotoka Krima.
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