Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestio je Sunday Times. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Također cilja divovska skladišta Wildberriesa - najvećeg ruskog online trgovca - spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.

Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji u ponedjeljak je u priopćenju objavilo da izvješća "potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize" i optužilo Britaniju da "nastoji zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika".

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"Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati", dodali su.

"Što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti."

Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane rekao je: "Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predani smo osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije."

"Rusija ne bi trebala sumnjati u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini i protiv Ujedinjenog Kraljevstva i naših saveznika."

Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osjete utjecaj invazije.

Prema podacima Acleda, neovisnog promatrača sukoba, u srpnju je pokrenuto tri puta više takvih udara nego u siječnju.

Ponovljeni udari duboko u Rusiju prisilili su njezinu vojsku da razvuče protuzračnu obranu na veće područje.

Rusko Ministarstvo obrane u subotu je objavilo da je oborilo 598 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad 19 ruskih regija, kao i Crnog i Azovskog mora te anektiranog ukrajinskog poluotoka Krima.