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Moskva prijeti Britaniji

Britanski dronovi prvi put korišteni u napadu duboko u Rusiji: 'Platit ćete cijenu!'

Piše HINA,
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Moskva je zaprijetila Ujedinjenom Kraljevstvu "posljedicama" nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije

Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestio je Sunday Times. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Također cilja divovska skladišta Wildberriesa - najvećeg ruskog online trgovca - spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.

Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji u ponedjeljak je u priopćenju objavilo da izvješća "potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize" i optužilo Britaniju da "nastoji zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika".

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"Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati", dodali su.

"Što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti."

Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane rekao je: "Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predani smo osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije."

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"Rusija ne bi trebala sumnjati u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini i protiv Ujedinjenog Kraljevstva i naših saveznika."

Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osjete utjecaj invazije.

Prema podacima Acleda, neovisnog promatrača sukoba, u srpnju je pokrenuto tri puta više takvih udara nego u siječnju.

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Ponovljeni udari duboko u Rusiju prisilili su njezinu vojsku da razvuče protuzračnu obranu na veće područje.

Rusko Ministarstvo obrane u subotu je objavilo da je oborilo 598 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad 19 ruskih regija, kao i Crnog i Azovskog mora te anektiranog ukrajinskog poluotoka Krima.

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