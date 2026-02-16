Britanski i njemački vojni čelnici: Europa se mora ponovno naoružati protiv Rusije!

U zajedničkom pismu objavljenom u britanskom Guardianu i njemačkom Die Weltu dvojica časnika rekli su da govore "ne samo kao vojni čelnici dvaju najvećih europskih vojnih potrošača, već i kao glasovi Europe koja se sada mora suočiti s neugodnim istinama o svojoj sigurnosti".

Upozorili su da se Rusija "odlučno pomaknula prema zapadu" usred svoje invazije na Ukrajinu i sugerirali da postoji potreba za "konačnom promjenom u našoj obrani i sigurnosti" diljem Europe.

Upozorenje vojnih načelnika dolazi nakon zatvaranja godišnje Muenchenske sigurnosne konferencije, na kojoj su se okupili svjetski čelnici kako bi raspravljali o budućnosti europske obrane i ratu u Ukrajini.

"Postoji moralna dimenzija ovog nastojanja. Ponovno naoružavanje nije ratno huškanje; to je odgovorna akcija naroda odlučnih zaštititi svoje ljude i očuvati mir. Snaga odvraća agresiju. Slabost je poziva", naveli su u pismu.

Dodaju da "složenost prijetnji zahtijeva pristup cijelog društva i iskren razgovor s javnošću diljem kontinenta da obrana ne može biti dužnost samo uniformiranog osoblja. To je zadatak svakoga od nas", prenosi Dpa.

U svom govoru na konferenciji, britanski premijer Keir Starmer pozvao je europske zemlje da povećaju svoje izdatke za obranu kako se više ne bi oslanjale na Sjedinjene Države.

Također je najavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo poslati svoju udarnu grupu ratnih brodova za patroliranje Arktikom, zbog straha od ruskog i kineskog utjecaja na takozvanom dalekom sjeveru.