Britanski influencer (43) otišao peti put povećati penis u Aziju. Od komplikacija je preminuo...

Britansko-nigerijski influencer i poduzetnik Igho Ubiribo (43) preminuo je u Bangkoku nakon zahvata povećanja penisa. Njegova smrt i okolnosti koje su dovele do nje dospjele su u centar pažnje britanskih medija nakon što je mrtvozornica njegovu smrt povezala je s komplikacijom nakon ubrizgavanja filera na bazi hijaluronske kiseline, koja je dovela do kobne plućne embolije. Tajlandske vlasti pokrenule su postupanje protiv klinike u kojoj je obavljen zahvat.

Ubiribo, poznat kao "Tiny", bio je u ožujku ove godine na odmoru sa suprugom Daniellom. Tog 5. ožujka posjetio je kliniku u četvrti Pathumwan u Bangkoku, gdje mu je ubrizgano oko 40 ml filera na bazi hijaluronske kiseline i lidokaina. Nakon zahvata, par je otišao na masažu, gdje se Ubiribo požalio na bol u prsima i srušio. Hitno je prevezen u bolnicu Sukhumvit, gdje je isprva bio pri svijesti.

Njegova supruga obavijestila je liječnike o zahvatu kojem je bio podvrgnut, nakon čega su posumnjali na plućnu emboliju, po život opasno stanje.

Foto: ego2222/Instagram, Canva

Stanje mu se naglo pogoršalo i izgubio je svijest prije planiranog CT pregleda. Liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Slučaj je dospio u javnost nakon istrage britanske mrtvozornice Jean Harkin, koja je zaključila da je smrt posljedica komplikacije povezane sa zahvatom.

Obdukcijom u Velikoj Britaniji u njegovim su plućima pronađeni materijali koji su odgovarali hijaluronskoj kiselini korištenoj u zahvatu.

Nakon toga, tajlandsko Ministarstvo zdravstva pokrenulo je postupanje preko Odjela za potporu zdravstvenim uslugama (DHSS), koji je pregledao kliniku. Slučaj će se razmatrati i pred Tajlandskom liječničkom komorom.

Uprava klinike tvrdi da je Ubiribo bio redoviti pacijent od 2024. i da je prije posljednjeg zahvata imao još četiri takva tretmana bez prijavljenih komplikacija. Naveli su kako mu je liječnik savjetovao da posljednju dozu podijeli u dvije sesije, no Ubiribo je inzistirao da sve primi odjednom.

Poručili su i da je prije svakog posjeta potpisao pristanak te da nije prijavljivao komplikacije.

Igho Ubiribo je na Instagramu, gdje je imao gotovo 200.000 pratitelja, prikazivao raskošan način života. Bio je poduzetnik koji je posjedovao vilu u Los Angelesu i stan u Londonu. Prema iskazu njegova liječnika, bio je predijabetičar i bolovao od gihta. Njegova iznenadna smrt šokirala je javnost, a pokopan je u Londonu u zlatnom lijesu čija je vrijednost prema medijskim izvještajima procijenjena na oko 745.000 dolara, pisao je Mirror.