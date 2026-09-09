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POKRENUTA ISTRAGA

Britanski influencer (43) otišao peti put povećati penis u Aziju. Od komplikacija je preminuo...

Piše 24sata,
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Britanski influencer (43) otišao peti put povećati penis u Aziju. Od komplikacija je preminuo...
Foto: ego2222/Instagram, Canva
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Slučaj je dospio u javnost nakon istrage britanske mrtvozornice Jean Harkin, koja je zaključila da je smrt posljedica komplikacije povezane sa zahvatom.

Britansko-nigerijski influencer i poduzetnik Igho Ubiribo (43) preminuo je u Bangkoku nakon zahvata povećanja penisa. Njegova smrt i okolnosti koje su dovele do nje dospjele su u centar pažnje britanskih medija nakon što je mrtvozornica njegovu smrt povezala je s komplikacijom nakon ubrizgavanja filera na bazi hijaluronske kiseline, koja je dovela do kobne plućne embolije. Tajlandske vlasti pokrenule su postupanje protiv klinike u kojoj je obavljen zahvat.

Ubiribo, poznat kao "Tiny", bio je u ožujku ove godine na odmoru sa suprugom Daniellom. Tog 5. ožujka posjetio je kliniku u četvrti Pathumwan u Bangkoku, gdje mu je ubrizgano oko 40 ml filera na bazi hijaluronske kiseline i lidokaina. Nakon zahvata, par je otišao na masažu, gdje se Ubiribo požalio na bol u prsima i srušio. Hitno je prevezen u bolnicu Sukhumvit, gdje je isprva bio pri svijesti.

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Njegova supruga obavijestila je liječnike o zahvatu kojem je bio podvrgnut, nakon čega su posumnjali na plućnu emboliju, po život opasno stanje.

Foto: ego2222/Instagram, Canva

Stanje mu se naglo pogoršalo i izgubio je svijest prije planiranog CT pregleda. Liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Slučaj je dospio u javnost nakon istrage britanske mrtvozornice Jean Harkin, koja je zaključila da je smrt posljedica komplikacije povezane sa zahvatom.

Obdukcijom u Velikoj Britaniji u njegovim su plućima pronađeni materijali koji su odgovarali hijaluronskoj kiselini korištenoj u zahvatu.

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Nakon toga, tajlandsko Ministarstvo zdravstva pokrenulo je postupanje preko Odjela za potporu zdravstvenim uslugama (DHSS), koji je pregledao kliniku. Slučaj će se razmatrati i pred Tajlandskom liječničkom komorom.

Uprava klinike tvrdi da je Ubiribo bio redoviti pacijent od 2024. i da je prije posljednjeg zahvata imao još četiri takva tretmana bez prijavljenih komplikacija. Naveli su kako mu je liječnik savjetovao da posljednju dozu podijeli u dvije sesije, no Ubiribo je inzistirao da sve primi odjednom. 

Poručili su i da je prije svakog posjeta potpisao pristanak te da nije prijavljivao komplikacije. 

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Igho Ubiribo je na Instagramu, gdje je imao gotovo 200.000 pratitelja, prikazivao raskošan način života. Bio je poduzetnik koji je posjedovao vilu u Los Angelesu i stan u Londonu. Prema iskazu njegova liječnika, bio je predijabetičar i bolovao od gihta. Njegova iznenadna smrt šokirala je javnost, a pokopan je u Londonu u zlatnom lijesu čija je vrijednost prema medijskim izvještajima procijenjena na oko 745.000 dolara, pisao je Mirror.

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