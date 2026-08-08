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SRPSKI DESNIČARI U PANICI

Zelenski posjetio Srbiju: Pritisci Bruxellesa i podjele u zemlji

Piše HINA,
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Zelenski posjetio Srbiju: Pritisci Bruxellesa i podjele u zemlji
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Foto: Antonio Ahel
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Zelenski prvi put službeno u Beogradu, a posjet je odmah izazvao buru: Vučić govori o suradnji, desnica i Vulin viču da je sve pod pritiskom Bruxellesa. Srbija opet na raskrižju između EU i Moskve

Posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji prate brojne proturječnosti - od poruka kojima je najavljen dolazak, do ocjena da su dvodnevnom posjetu prethodili pritisci Bruxellesa na službeni Beograd, uz duboku podijeljenost u ocjenama desnog političkog korpusa i proeuropskih krugova u Srbiji.

Zelenski je u Beograd stigao u petak navečer, na aerodromu "Nikola Tesla" dočekala ga je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, a potom mu je svečanu večeru priredio domaćin, srbijanski šef države Aleksandar Vučić, koji ga je danas protokolarno dočekao uz vojne i državne počasti pred Palačom Srbija gdje su u tijeku razgovori dviju državnih delegacija.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u prvi posjet Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu
Foto: Antonio Ahel

Uoči dolaska u Beograd, Zelenski je na društvenim mrežama objavio da ga "očekuju važni razgovori" s Vučićem i premijerom Đurom Macutom, te da će teme biti ekonomske veze dviju zemalja, odnosi s Europskom unijom i drugim oblastima koji mogu biti od koristi za dvije države, ali "i o sigurnosnim pitanjima".

Vučić je, pak, istaknuo zadovoljstvo što ima priliku ugostiti predsjednika Ukrajine "koji prvi put boravi u službenom posjetu Srbiji, naglasivši kako je uvjeren da će to pridonijeti "daljem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine i suradnje u oblastima od zajedničkog interesa".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u prvi posjet Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu
Foto: Antonio Ahel

- Večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu službenih sastanaka, napose o europskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, dio tradicije na koju smo ponosni - naveo je Vučić, ni riječju ne spomenuvši rusko-ukrajinski rat u jeku kojeg je Zelenski doletio u Beograd.

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Istodobno, ruski mediji na srpskom jeziku prenose izjavu Vučićeva koalicijskog partnera i nekadašnjeg ministra u srbijanskoj vladi Aleksandra Vulina da posjet Zelenskog nije volja građana Srbije, već rezultat pritiska Bruxellesa na službeni Beograd.

- Posjet Volodimira Zelenskog nije ni želja građana Srbije niti potreba rukovodstva Srbije. Posjet je rezultat pritiska Europske unije i osvete zbog toga što je Srbija jedina zemlja u Kijevu koja nije potpisala antirusku deklaraciju, kako je EU zahtijevala - citira ruski portal Sputnjik Vulina, referirajući se na srpanjski samit Ukrajina-Jugoistočna Europa u Kijevu, kad od okupljenih lidera jedino Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u prvi posjet Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu
Foto: Antonio Ahel

Vulin, poznat po proruskim stajalištima i rado viđen u Moksvi, drži da tijekom posjeta Srbija "još jednom može jasno reći Kijevu" da neće uvoditi vize za ruske građane niti će "postati dio nekakve antiruske koalicije ili histerije, te da neće uvoditi sankcije Rusiji".

Naglasio je da je kako treba "jasno reći da Srbija neće prodati nijedan metak Ukrajini niti bilo kojoj drugoj zemlji" koja bi mogla prodati srpsko streljivo "neprijateljima naše ruske braće".

STRATEŠKI POSJET VIDEO Zelenski stigao u Srbiju
VIDEO Zelenski stigao u Srbiju

Desno orijentirane stranke i nacionalni pokreti u Srbiji dolazak Zelenskog dočekali su "na nož" uz najoštrije osude i ocjene da je posjet "izuzetno opasan", te da pokazuje dvostruka mjerila Bruxellesa prema teritorijalnom integriteu Ukrajine i Srbije, u kontekstu Kosova, a da Vučić "radi u korist Zapada" i potvrđuje vojnu suradnju Vučićeve vlasti s Ukrajinom što "izravno narušava poziciju Srbije prema Moskvi".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u prvi posjet Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu
Foto: Antonio Ahel

Skupina od stotinjak javnih osoba, predstavljena kao "100 intelektualaca", usprotivila se dolasku Zelenskog otvorenim pismom ocijenivši da njegov posjet nanosi "nemjerljivu nacionalnu štetu i prijeti da trajno pokvari odnose s Rusijom", koja "brani integritet Srbije u Vijeću sigurnosti UN-a".

U SUBOTU Zelenski po prvi put dolazi u službeni posjet Srbiji
Zelenski po prvi put dolazi u službeni posjet Srbiji

Istodobno, uočljivo je da Vučiću naklonjeni mediji vrlo suzdržano izvješćuju o posjetu ukrajinskog predsjednika, s obzirom na uobičajeno svakodnevno praćenje aktivnosti srbijanskog šefa države kada njegove izjave bivaju udarnim vijestima u pojedinim tabloidima i nekoliko televizija s nacionalnim opsegom.

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