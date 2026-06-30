Starmer na odlasku predstavio veliki plan ulaganja u obranu: Milijarde za dronove, oružje...

Britanski premijer Keir Starmer predstavio je u utorak plan ulaganja u obranu, dugo odgađani dokument koji predviđa povećanje financiranja od 15 milijardi funti kako bi se Ujedinjeno Kraljevstvo bolje opremilo za buduće ratove, objavivši prijedlog koji je nazvao svojim nasljeđem.

U svojoj vjerojatno posljednjoj važnoj političkoj objavi, Starmer je nakon razgovora između ministarstva financija i novog britanskog ministra obrane Dana Jarvisa, koji su se odvijali u zadnji čas, rekao da plan donosi više detalja te da je većeg obuhvata od prethodne inačice dokumenta, zbog koje je ministar obrane, njegov saveznik John Healey, podnio ostavku.

Starmer će svoj plan, koji predviđa potrošnju od gotovo 80 milijardi funti godišnje do 2029., ponijeti u Ankaru na sastanak NATO-a 7. i 8. srpnja. Bit će to također najvjerojatnije njegov posljednji inozemni angažman, gdje se očekuje da će isticati da je Velika Britanija na putu ispunjenja svoje obveze da do 2035. godine dosegne obrambenu potrošnju od 3,5 posto BDP-a.

No, s obzirom na to da bi njegov očekivani nasljednik Andy Burnham trebao preuzeti vlast već 20. srpnja, Starmer je priznao da nove vlade mogu "graditi" na njegovu planu, a neki kritičari rekli su da je plan, s čijim se donošenjem odgađalo više od devet mjeseci, preskroman i donesen prekasno.

„Kada se svijet naoružava i agresija raste, najbolji način da se izbjegne rat je pripremiti se za njega, najbolji način obrane je odvraćanje - posjedovanje snage kojom ćete natjerati protivnike da ponovno razmisle prije nego što djeluju“, rekao je Starmer okupljenima u obrambenoj tvrtki u južnoj Engleskoj.

„To je ono što i isporučujemo“, rekao je.

Starmer, kojeg su ministri financija i obrane pohvalili zbog provedbe investicijskog plana, rekao je da njegov nacrt nudi pet milijardi funti ulaganja u dronove i autonomno oružje, te predviđa stvaranje hibridne mornarice i jača smrtonosnu sposobnost vojske. Također predviđa jačanje snage odvraćanja nuklearnim sredstvima i program izgradnje sljedeće generacije "nevidljivih" borbenih zrakoplova za Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF), a čime bi se stvorila radna mjesta i potaknuo gospodarski rast u zemlji. Matt Roberts iz sindikata GMB pozdravio je plan rekavši da nudi „određenu stabilnost za sektor koji je zapao u golemu nesigurnost“.

"Sada je pitanje kako to provesti - radnici će gledati na ovaj plan kroz prizmu stvarnih radnih mjesta, stvarnih ulaganja i stvarnih rezultata."