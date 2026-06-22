Keir Starmer dao ostavku!

Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku tijekom današanjeg obraćanja javnosti. Potvrdio je da podnosi ostavku i na mjesto čelnika Laburističke stranke te je o svojoj odluci obavijestio kralja.

- Podnijet ću ostavku na mjesto čelnika Laburističke stranke - rekao je te objavio vremenski plan svojeg odlaska s dužnosti premijera.

Starmer je rekao kako je od Nacionalnog izvršnog odbora Laburističke stranke zatražio da utvrdi raspored izbora za novog čelnika stranke. Kandidature će se moći podnositi od 9. srpnja, a rok za njihovu predaju istječe 16. srpnja, prije ljetne stanke britanskog parlamenta.

Ako bude više kandidata, novi čelnik Laburističke stranke trebao bi biti izabran do povratka parlamenta sa stanke u rujnu.

- Gospodarstvo koje je jače, koje raste brže od naših konkurenata, plaće rastu brže od inflacije u svakom mjesecu otkako smo došli na vlast. Investicije osigurane, infrastruktura se gradi, kraj štednje s najbržim padom lista čekanja NHS-a u 17 godina, najveće poboljšanje prava radnika i stanara u jednoj generaciji. Najveće povećanje obrambene potrošnje od Hladnog rata. Ukidanje malih brodskih prijelaza, zatvaranje hotela za azilante, zaštita mladih od društvenih mreža i pola milijuna djece izvučeno iz siromaštva zahvaljujući izborima koje sam donio - rekao je na početku obraćanja.

Kaže da je u politiku ušao kako bi imao priliku promijeniti živote milijuna ljudi nabolje.

Tijekom obraćanja je kazao da je "čuo odgovor svoje parlamentarne stranke" na pitanje je li on i dalje najbolja osoba za vođenje Laburističke stranke na sljedećim parlamentarnim izborima.

- Prihvaćam taj odgovor bez zadrške. Zato podnosim ostavku na mjesto čelnika Laburističke stranke. Jutros sam o svojoj odluci obavijestio kralja - rekao je Starmer.

Dodao je kako će ostati na dužnosti premijera do završetka izbora za novog čelnika stranke te da će "učiniti sve što može kako bi prijenos vlasti protekao uredno i bez poteškoća".

Istaknuo je i da će svom nasljedniku pružiti "punu i nedvosmislenu potporu".