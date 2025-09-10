Obavijesti

News

Komentari 0
'TMURNA ATMOSFERA'

Britanski premijer ugostio je izraelskog predsjednika. Posjet izazvao mnogo negodovanja...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Britanski premijer ugostio je izraelskog predsjednika. Posjet izazvao mnogo negodovanja...
Foto: Alberto Pezzali/REUTERS

Starmer je krajem srpnja najavio da će njegova vlada priznati palestinsku državu sredinom rujna ne poduzme li Izrael konkretne korake prema miru u Gazi.

Britanski premijer Keir Starmer ugostio je u srijedu izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga na sastanku koji je izazvao mnogo negodovanja, dok je šef židovske države obećao da će "izraziti čvrsto protivljenje" sve negativnijem stavu Velike Britanije o politikama Izraela.

Herzog boravi u Londonu, a Starmerova je vlada posljednjih mjeseci pooštrila kritike na račun izraelskog rata u Gazi, što je izazvalo otpor izraelskih čelnika.

NOVI NAPAD IZRAELACA Izrael lansirao napad na Jemen. Kažu da su meta bili Hutisti...
Izrael lansirao napad na Jemen. Kažu da su meta bili Hutisti...

Dvojica su se političara rukovala pred fotografima i TV kamerama u Downing Streetu, u tmurnijoj atmosferi od uobičajene za posjete državnika, uoči sastanka u srijedu poslijepodne.

"Predsjednik će izraziti snažne prigovore na namjeru britanske vlade da prizna palestinsku državu i prosvjedovati protiv ideje o sankcijama jedinoj demokraciji na Bliskom istoku", priopćio je Herzogov ured.

ESKALACIJA NE NEIZBJEŽNA 'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'
'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'

Starmer je krajem srpnja najavio da će njegova vlada priznati palestinsku državu sredinom rujna ne poduzme li Izrael konkretne korake prema miru u Gazi.

Vlada na Otoku također je sankcionirala izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha i ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira zbog poticanja na nasilje.

IZRAELCI NAREDILI EVAKUACIJU FOTO Dramatični prizori iz Gaze. Tisuće Palestinaca bježe prema jugu: 'Nemamo više kamo...'
FOTO Dramatični prizori iz Gaze. Tisuće Palestinaca bježe prema jugu: 'Nemamo više kamo...'

Skupine za zaštitu ljudskih prava i neki zastupnici britanskog parlamenta, pa i neki iz vladajuće Laburističke stranke lijevog centra, tvrde da vlada nije trebala dopustiti Herzogov posjet.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025