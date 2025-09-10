Obavijesti

News

Komentari 2
NOVI NAPAD IZRAELACA

Izrael lansirao napad na Jemen. Kažu da su meta bili Hutisti...

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izrael lansirao napad na Jemen. Kažu da su meta bili Hutisti...
Foto: Khaled Abdullah/REUTERS

Izraelski mediji su javili o udarima na Jemen, a vojska je kazala da je pogodila vojne kampove, sjedište odjela hutističke vojne propagande i skladište goriva...

Izrael je u srijedu gađao ciljeve u jemenskoj Sani, u napadu za koji očevici tvrde da je bio usmjeren na ministarstvo obrane hutista, javila je televizija Al-Masirah u nadležnosti te šijitske islamističke skupine. Izraelski mediji su javili o udarima na Jemen, a vojska je kazala da je pogodila vojne kampove, sjedište odjela hutističke vojne propagande i skladište goriva.

Hutistički mediji govore da je nekoliko osoba ubijeno i ranjeno. Očevici kažu da je gađano i hutističko ministarstvo vanjskih poslova.

Radi se o zadnjima u nizu napada i protunapada unazad više od godinu dana između hutista i Izraela.

PORUKA PREDSJEDNIKA Milanović: 'Posjet izraelskog ministra je moralna blamaža za Hrvatsku. Nećemo dobiti milost'
Milanović: 'Posjet izraelskog ministra je moralna blamaža za Hrvatsku. Nećemo dobiti milost'

Stanovnici Sane su rekli da je napadnuta skrivena lokacija između dvije planine koja služi kao zapovjedni i kontrolni stožer. Opseg eventualne štete za sada nije poznat.

Do napada je došlo desetak dana nakon što je u onome 30. kolovoza ubijen premijer hutističke vlade i nekoliko ministara.

Hutisti, koji uživaju potporu Teherana, su pokrenuli napade na Izrael i brodove u Crvenom moru nakon izbijanja rata u Gazi, kazavši da se radi o činu solidarnosti s Palestincima.

Hutisti redovito ispaljuju projektile prema Izraelu, od kojih se većina presretne. Izrael na te napade odgovara udarima na područja Jemena pod kontrolom pobunjenih hutista.

ESKALACIJA NE NEIZBJEŽNA 'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'
'Izraelski napad na Katar je očiti državni terorizam. Sramota je da Hrvatska i svijet to podupiru'

U Jemenu od 2014. vlada građanski rat između pristaša međunarodno priznate vlade i proiranske šijitske milicije koji je izbio nakon što su militanti zauzeli glavni grad Sanu. 

Prema podacima UN-a iz 2022., u Jemenu je do sada ubijeno više od 150.000 ljudi, uz procjenu da je više od 227.000 mrtvih kao rezultat stalne gladi i nedostatka zdravstvenih ustanova.

IZRAELCI NAREDILI EVAKUACIJU FOTO Dramatični prizori iz Gaze. Tisuće Palestinaca bježe prema jugu: 'Nemamo više kamo...'
FOTO Dramatični prizori iz Gaze. Tisuće Palestinaca bježe prema jugu: 'Nemamo više kamo...'

Ujedinjeni narodi su još 2018. upozorili da se 13 milijuna jemenskih civila suočava sa glađu koja bi  mogla postati "najgora glad na svijetu u posljednjih 100 godina".

Humanitarne udruge upozoravaju na "zaboravljenu krizu" u Jemenu.

Podsjetimo i kako je Izrael jučer napao Katar, meta su im bili, kažu, teroristi iz Hamasa.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025