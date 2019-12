Škorina poruka za drugi krug: 'Zaokružit ću br. 3, svoj narod'

Nakon što je zamalo ušao u drugi krug predsjedničkih izbora, Miroslav Škoro nije istupao u javnosti, nije se ni izjasnio za koga bi želio da glasuju njegovi glasači (riječ je o gotovo 25 posto), ali večeras je pozvao birače da izađu na izbore i odluče sami za koga će glasati, ali i poručio da će on zaokružiti i nadopisati broj 3.

- Svakako ću izaći na izbore i neću dopustiti da manipuliraju mojim listićem. Nadopisat ću i zaokružiti broj 3 - vas, moj hrvatski narod - rekao je Škoro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Obraćanje Miroslava Škore prenosimo u cijelosti:

Dragi prijatelji, još jedanput hvala vam na velikoj podršci u posljednjih pola godine i povjerenju koje ste mi dali na izborima. Nas 465.704, priznali su da nas barem toliko ima, nazivali su raznim imenima, optuživali za svakojake prljave rabote i dovodili u pitanje našu ljubav prema domovini.

Ja sam bio kriv zato što sam se drznuo kandidirati protiv oligarhijskog duopola, a vi zato što ste se usudili biti slobodni ljudi koji misle vlastitom glavom i odbijaju slušati direktive iz partijskih centrala.

Zajedno smo ostvarili povijesni rezultat za jednoga neovisnog kandidata koji kampanju financira iz vlastitog džepa i iza kojeg stoji samo narod. Natjerali smo mnoge da od 22. navečer do danas sami sebi skoče u usta.

Pola godine nazivali su nas marginalcima, ekstremistima, radikalima, crnokošuljašima, udbašima, četnicima, jugonostalgičarima i kojekakvim drugim suludim imenima. Ali od tog povijesnog 22. prosinca ja sam od dezertera, ratnog profitera, pjevača i srpskog zeta postao gospodin i sukandidat, a vi, od marginalaca, najpoželjniji birači za čiju se naklonost svim silama, kao što vidite, bore.

Ništa se u suštini nije promijenilo, samo nas sad trebaju. Na blagdan Sveta tri kralja, kad ishod bude poznat, ponovno ćemo biti tamburaš i njegovi marginalci.

Realno, ako gospođa ostane na Pantovčaku, ništa se neće promijeniti. Hrvatskom će i dalje vladati bezvrijednosna oportunistička klika, koja se poziva na hrvatske svetinje dok ne dobije glasove. A onda vlada prema tuđim napucima, okrećući glavu od vlastitog naroda i ignorirajući njegove prosvjede i referendumske inicijative.

Pobijedi li bivši premijer, šef države postat će čovjek čija nas je vlada osiromašila, ovršila, zadužila, raselila, vrijeđala i koji je u ovoj kampanji, u kojoj se navodno unormalio, izjavio da neće sudjelovati u vukovarskoj Koloni sjećanja jer u njoj nema, pazite ovo, pristojnih ljudi.

No nismo mi ti koji smo mu otvorili put. Taj su mu put prokrčili oni koji su pošto-poto svoju stranačku kandidatkinju gurali u drugi krug iako su im čak i njihove namještene ankete govorile da će ga ona teško pobijediti. Ali radije su željeli ovu neizvjesnu utakmicu, koju lako mogu izgubiti, nego našu sigurnu pobjedu.

Ako doista smatraju da je bivši premijer loš i opasan izbor, da će ozbiljno nauditi Hrvatskoj, onda su trebali drugačije glasovati u prvom krugu i izbjeći taj scenarij. Ali nisu jer im je stranački interes, kao i uvijek, ispred nacionalnog.

Ne dopustimo da nam nametnu osjećaj krivnje jer mi za to nismo krivi. Oni su krivi! Ne dopustimo da odgovornost za svoje promašaje prebace na nas! Mi ne želimo, naime, birati manje zlo. Mi želimo birati dobro i umorni smo od njihovih igrokaza kojima nam mažu oči već 20 godina. Vjerujte mi, kome god od ovo dvoje damo svoj glas, oni u pozadini bit će zadovoljni. Njima je svejedno, važno je da netko treći nije poremetio njihove planove.

Iako mi je puno vas slalo poruke tražeći savjet što da učinite i kako da glasujete u drugom krugu, ja vam taj savjet ne mogu dati jer mislim da nemam pravo govoriti vam što da činite. Imam povjerenja u vas. Znam da ćete, kao u prvom krugu, napraviti ono što smatrate najboljim za Hrvatsku.

Ali vam, kao jedan od vas, mogu iskreno reći što ću ja kao birač napraviti. Svakako ću izaći na izbore i neću dozvoliti da manipuliraju mojim listićem. Uzet ću svoj listić i na biračkom mjestu, vlastitom kemijskom olovkom, zaokružiti. Ali ne ni broj 1 ni broj 2. Nadopisat ću i zaokružiti broj 3, vas, svoj hrvatski narod.

Znam da će me ovo još jednom učiniti metom napada, ali ja za manje zlo i ovaj postojeći sustav više ne mogu i neću glasovati. Vi ste meni dali svoj glas u prvom krugu, a ja ću vama svoj u drugome dok zajedno na parlamentarnim izborima ne pometemo ovu oligarhiju i vratimo Hrvatsku narodu. Dotad, iskoristite svoje građansko pravo, izađite na izbore i učinite što smatrate ispravnim.

Hvala vam još jednom na podršci, vama i vašim obiteljima, svim Hrvaticama i Hrvatima, nacionalnim manjinama u našoj domovini i svim ljudima dobre volje želim sretnu i uspješnu 2020. godinu.

Milijan Brkić zvao Škorine ljude zbog panike u HDZ-u

- U izbornoj noći već su krenuli iz HDZ-a prema nama s ciljem da javno kažemo kako želimo da se glasuje za Kolindu Grabar Kitarović. Tako je Milijan Brkić istu noć zvao dvoje ljudi bliskih Škori, a dan kasnije, kao i na sam Badnjak, poslao nekoliko emisara. Riječ je o trojici tajkuna, ali Škoro ih je odbio - rekao je sugovornik blizak Miroslavu Škori i dodao kako se osjeti velika panika u HDZ-u zbog 25 posto glasova koje je dobio Škoro.

Stoga, naš sugovornik ističe da na desnici znaju kako je šef HDZ-a angažirao “lažnu desnicu” kako bi pomogla Kolindi Grabar Kitarović u drugom krugu.

No koji su Škorini planovi nakon što ima značajan politički kapital u svojim rukama? Je li on uistinu Mesija desnice? Naši sugovornici bliski njemu kažu da će uskoro oformiti vlastitu stranku kao temelj znatno šireg narodnog pokreta, nalik na HDZ iz 90-ih godina.

Miroslav Škoro sigurno ide sa svojim projektom, a to neće biti samo politička stranka. Bit će to jedna šira platforma nego što su sad Suverenisti. On će svima, znači, Suverenistima, Mostu, Zlatku Hasanbegoviću i svim desničarima dobre volje, ali i onima umjerenijima na centru, i to vrlo brzo nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, ponuditi da budu dio njegova narodnog pokreta, o čijem se imenu još razmišlja. No taj će pokret imati i mnoga nova lica, okupljena u Škorinoj stranci, ali i šire.

Škoro ide s tim da na idućim parlamentarnim izborima osvoji 40 mandata. U kontaktu je s Ružom Tomašić, s kojom se već čuo i koja će, kako tvrdi naš izvor - biti za priključenje projektu, isto kao i Zlatko Hasanbegović.

Dogovori s Mostom traju - kaže naš sugovornik te dodaje kako je indikativno da će Škorini ljudi apstinirati drugi krug predsjedničkih izbora i to što se glasnogovornik hrvatske desnice koji je cijelo vrijeme bio uz Škoru - Velimir Bujanec - drži dogovora kako neće emitirati emisije, kao ni istupati u javnosti do 6. siječnja, dakle nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, čime se odbio svrstati uz Kolindu Grabar Kitarović, što bi moglo pomoći Milanoviću.

Škoro i ljudi oko njega stoga više nego jasno pozivaju da njihovi glasači ne iziđu 5. siječnja na drugi krug predsjedničkih izbora ili da listić učine nevažećim i upišu “Miroslav Škoro”.

- HDZ sad straši naše glasače sa Zoranom Milanovićem, ali zašto onda u kampanji nisu napadali njega nego samo Škoru? To je kao kad s nekim igraš nogomet, možeš mu podmetnuti nogu, ali poslije s njim piješ pivo. No ako netko ide bezobrazno loptom, onda nema pive. Dakle, Zoran Milanović nije naše društvo, nikad nije bio društvo hrvatske desnice. A na Kolindu gledamo tako da je sjedila s nama za stolom, onda se udaljila i okrenula protiv nas, a sad bi htjela našu potporu - rekao je naš sugovornik blizak Škori, koji je posebno zadovoljan rezultatom koji je Škoro ostvario u Zagrebu gdje, pak, HDZ ima grandiozan problem s rejtingom.

Čini se da je HDZ-ova infrastruktura podbacila.

Tema: Kolinda vs. Zoran