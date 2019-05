Brkićev model posla: Jozo mjesecima ne plaća zakup!

Jozo Brkić, koji je uspio u godinu i pol zakupiti 41 gradski i državni prostor u središtu Zagreba, nedavno nam se požalio da želi nastaviti raditi i očekuje da mu država jamči poduzetničku slobodu.

Ali iako je očitovanje vrlo opširno, nigdje nije spomenuo da ne plaća ugovorene zakupnine istoj toj državi i Gradu Zagrebu, od kojih traži da mu osiguraju fer poslovanje. Štoviše, optužio je tvrtku Državne nekretnine i Grad Zagreb da su ga za neke prostore i prevarili jer nemaju ni osnovne priključke pa je najavio čak i mogućnost odštete.

Stariji Brkić je uvjeren da se protiv njega vodi hajka jer Uskok sumnja da mu se i pogodovalo pri dobivanju lokala u Zagrebu.

No obrazloženja službi Milana Bandića o raskidu dva ugovora za poslovne prostore otkrivaju da Brkiću neplaćanje zakupnine nije iznimka. Zagreb nam uporno ne želi dati koliko ukupno njegove tvrtke duguju, a točan iznos ne daju ni u Državnim nekretninama iako potvrđuju postojanje dugova.

Ovaj tjedan je Milan Bandić raskinuo i drugi ugovor s Brkićevom tvrtkom. Ovaj put je riječ o tvrtki Feš i Nobl. U obrazloženju je navedeno da je ukupni dug za zakupninu 36.558 kuna. S obzirom na ugovorenu cijenu, to znači da Brkić deset mjeseci nije podmirio najam. A ostao je dužan i još 6500 kuna za ostale obveze. Lokal od 54 četvorna metra dobio je u ožujku prošle godine na natječaju, a s obzirom na to da Grad uobičajeno oslobađa zakupnike od tri do šest mjeseci plaćanja dok ne urede prostor, to bi značilo da uopće nije ni plaćao zakup.

Zanimljivo je da je izlog prostora u Ilici oblijepljen reklamom salona za muškarce, a na internet-stranici se reklamira kao da možete doći u njega. A u biti uopće ne radi.

Za drugi prostor koji mu je oduzeo Zagreb, onaj u Paromlinskoj, Brkić je imao više od 20.000 kuna duga, ali ga je naknadno podmirio. I u tom zaključku se navodi da Brkić ranije nije više mjeseci plaćao, ali tad je dug podmirio tek nakon upozorenja. Tvrtka Državne nekretnine odgovorila nam je da neke Brkićeve tvrtke koje su zakupile državne prostore imaju nepodmirena dugovanja i da su im poslane opomene. Ali su napomenuli da ne mogu ništa komentirati dodatno “s obzirom na to da su u tijeku određeni postupci i utvrđivanje relevantnih činjenica”. Nisu htjeli reći znači li to da je Uskok i od njih zatražio dokumente.

Brkić je od 41 prostora vratio njih šest, a većina ih stoji neuređena. A i u šest, u kojima je pokrenuo posao, prodao je cijele tvrtke ili udjele u njima. Brkić i u srijedu nije htio odgovoriti na pitanja o dugovima.