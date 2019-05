Brkići vraćaju udarac: Slijedi obračun sa svim neprijateljima

HDZ je pretijesan za obojicu, jedan će morati otići, kaže nam dobar poznavatelj prilika u toj stranci, opisujući odnos Milijana Brkića i Andreja Plenkovića.

Andrej Plenković nije brutalan, on je diplomat i najviše voli kad ljudi sami shvate da su nepoželjni, dodaje on.

- Nikog on nije ustrijelio, ti ljudi mahnitaju i sami se izvedu pred nišan. Eto, tko je Dadi Milinoviću vodio autobuse ljudi pred stranačku središnjicu da prosvjeduju? Pa nije mu to Plenković rekao, sam je to učinio, a vidite koliko je stranka proključala na manju stvar, kad je Gabrijela Žalac rekla da joj netko iz stranke smješta. U stranku se ne dira, to je svetinja, to je alfa i omega stranačke politike. A Dado je doveo autobusom narod da prosvjeduje pred centralom. I sad, je li se Dado sam ubio ili ga je Plenković odstrijelio? Brkić je mrvicu pametniji, ali nedovoljno pametan da shvati signale...

Zadnji signal dobio je s neočekivane lokacije, od Milana Bandića, koji je Jozi Brkiću, Milijanovu bratu, dao šup kartu. Otkazao mu je jedan poslovni prostor: učini li to s ostalima, cijela se poslovna konstrukcija Joze Brkića ruši. Svi detalji završnih operacija - u novom Expressu, a tu je i odlična priča o brutalnom i krvavom svijetu šefa BBB-a koji je nekidan pao sa 170 kilograma trave. Goran Hajduković Čupko švercao ih je u kamionetu s vođom Delija, Draganom Pavlovićem i navijačkom skupinom Crvene zvezde.