Komentari 39
Brnabić kipti zbog Plenkovića: 'Cilj im je da Vučić ne bude na čelu Srbije. Džaba vam novci...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Beograd: Konferencija za novinare predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić | Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

Plenković govori da je Srbija na rubu građanskog rata. A što bi drugo? Toliko su to željeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj, da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, kaže Brnabić

Izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o političkoj situaciji u Srbiji izazvala je oštru reakciju iz Beograda. Nakon što je na međunarodnom forumu na Bledu rekao kako u Srbiji već više od dvije godine traju 'najveći i najsnažniji unutarnji nemiri i prosvjedi na rubu građanskog rata', odgovorila mu je predsjednica srbijanske Skupštine Ana Brnabić.

SKEPTIČNI PREMIJER Plenković o širenju EU: 'Teško da će to toga doći. Srbija je na rubu građanskog rata...'
Plenković o širenju EU: 'Teško da će to toga doći. Srbija je na rubu građanskog rata...'

- Plenković govori da je Srbija na rubu građanskog rata. A što bi drugo? Toliko su to željeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj, da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njezinih građana, čitavog našeg naroda, to niti je točno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pjesmu - džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.

Plenković je ranije govorio o izazovima procesa proširenja Europske unije na zemlje zapadnog Balkana, upozorivši da usporavanje tog procesa otvara prostor za djelovanje drugih globalnih aktera.

SREDNJOŠKOLCI PAMTE Umjesto prvog dana škole, prosvjed. Učenici se pridružili studentima diljem Srbije
Umjesto prvog dana škole, prosvjed. Učenici se pridružili studentima diljem Srbije

- Što je proširenje sporije, to će utjecajniji postati drugi igrači u svim zemljama zapadnoga Balkana. Kad pogledate političku realnost, Sjeverna Makedonija je blokirana, u Srbiji već više od dvije godine traju najveći i najsnažniji unutarnji nemiri i prosvjedi na rubu građanskog rata, a u Bosni i Hercegovini Dodik dovodi u pitanje hoće li se odvojiti - rekao je hrvatski premijer.

