Brnabić kipti zbog Plenkovića: 'Cilj im je da Vučić ne bude na čelu Srbije. Džaba vam novci...'

Izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o političkoj situaciji u Srbiji izazvala je oštru reakciju iz Beograda. Nakon što je na međunarodnom forumu na Bledu rekao kako u Srbiji već više od dvije godine traju 'najveći i najsnažniji unutarnji nemiri i prosvjedi na rubu građanskog rata', odgovorila mu je predsjednica srbijanske Skupštine Ana Brnabić.

- Plenković govori da je Srbija na rubu građanskog rata. A što bi drugo? Toliko su to željeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj, da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njezinih građana, čitavog našeg naroda, to niti je točno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pjesmu - džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.

Plenković je ranije govorio o izazovima procesa proširenja Europske unije na zemlje zapadnog Balkana, upozorivši da usporavanje tog procesa otvara prostor za djelovanje drugih globalnih aktera.

- Što je proširenje sporije, to će utjecajniji postati drugi igrači u svim zemljama zapadnoga Balkana. Kad pogledate političku realnost, Sjeverna Makedonija je blokirana, u Srbiji već više od dvije godine traju najveći i najsnažniji unutarnji nemiri i prosvjedi na rubu građanskog rata, a u Bosni i Hercegovini Dodik dovodi u pitanje hoće li se odvojiti - rekao je hrvatski premijer.