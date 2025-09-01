Umjesto prvog dana škole, prosvjed. Učenici se pridružili studentima diljem Srbije

U Srbiji 1. rujna počinje nova školska godina, ali umjesto u školske klupe, učenici će izaći na ulice i pružiti podršku studentima koji deset mjeseci prosvjeduju zbog pada nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, gdje je poginulo 16 ljudi. Pod sloganom „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“, planirana je komemorativna šetnja Beogradom, ali i dodatni prosvjedi u drugim gradovima. Organizatori poručuju da današnji dan za njih nije početak školske godine, već dan sjećanja, borbe i solidarnosti, piše Nova.rs.

Komemorativna šetnja počinje u 18:30 sati ispred Starog glavnog kolodvora. Kolona će se kretati preko Nemanjine ulice, pored Ministarstva prosvjete, Studentskog kulturnog centra, Ustavnog suda i zgrade RTS-a, sve do Trga Republike, najavili su organizatori. Studenti i srednjoškolci rekli su da današnji susret ima isključivo komemorativni karakter:

Valjevo: Poziv na veliki prosvjed "Srbija se umiriti ne može" | Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

- Sjećamo se tragedije, tražimo odgovornost, borimo se za bolju zemlju. Ne okrećemo glavu. Zajedno do kraja - stoji u objavi studenata u blokadi. Studenti ETF-a u blokadi odlučili su se ranije okupiti - sastat će se sa svojim kolegama s drugih fakulteta oko 17:30 sati na Pravnom fakultetu, odakle će se uputiti prema Savskom trgu kako bi se pridružili srednjoškolcima na prosvjedu koji počinje u 18:30 sati. Organizatori naglašavaju da na današnjoj šetnji neće biti slogana ni zvižduka, umjesto buke planirana je simbolična tišina i zajedničko sjećanje.

I u drugim krajevima Srbije

Učenici valjevske srednje škole bojkotiraju nastavu. Njihov učenički parlament najavio je da će se pridružiti jednodnevnoj obustavi rada u spomen na žrtve u Novom Sadu, iako je nova vršiteljica dužnosti ravnateljice škole Mila Ilcić pokušala spriječiti prosvjed, navodeći da je odluka učenika nezakonita i da je neće prihvatiti. Prosvjedima u Beogradu i Valjevu pridružuju se i druge srednje škole diljem Srbije. Prema najavama, učenici u mnogim gradovima obilježit će deset mjeseci od tragedije minutama šutnje, okupljanjima i obustavom nastave. Poruka je ista, srednjoškolci i studenti ne žele da se tragedija zaboravi i zahtijevaju da se konačno identificiraju odgovorni.

Valjevo posebno mjesto

U Valjevu prosvjed ima dodatnu težinu jer je 15. kolovoza tijekom velikih nemira došlo do brutalnog policijskog premlaćivanja mladog prosvjednika. Videozapis na kojem dvadesetak policajaca nemilosrdno tuče mladića još je jednom stavio u fokus nečasno ponašanje policije. Stvar je eskalirala kada se pojavio video u kojem policajac mladiću viče 'Vi ste oporbenjak, zar ne?' i onda ga udara nogom dok leži na asfaltu.