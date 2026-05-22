U Srbiji potvrđena optužnica za ubojstvo malene Danke Ilić...
U Srbiji je potvrđena optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, javlja Nova.rs.
Sud u Nišu odbio je žalbe obrane i optužnica je sad službeno potvrđena. Obrana se u žalbama pozivala na nedostatak materijalih dokaza, tijelo djevojčice nikad nije pronađeno, što, prema njihovoj ocjeni, znači da ne postoji potvrda o smrti.
Navode i kako vještačenjem nisu pronađeni DNK tragovi malene Danke u službenom automobilu "Vodovoda" kojeg su optuženi koristili, kao ni na predmetima oduzetih iz njihovih kuća.
Kobnog 26. ožujka 2024. Danka je bila s majkom Ivanom i bratom na starom, zapuštenom obiteljskom imanju. Prema navodima tužiteljstva, majka ju je na trenutak izgubila iz vida dok je iz automobila donosila vodu sinu. U tom kratkom vremenu djevojčica je izašla na cestu ispred imanja.
Tad su na nju, prema optužnici, naletjeli Dragijević i Janković..
