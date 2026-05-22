STRAVIČAN SLUČAJ

U Srbiji potvrđena optužnica za ubojstvo malene Danke Ilić...

Piše 24sata, Emirat Asipi,
Foto: interpol

U Srbiji je potvrđena optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, javlja Nova.rs.

Sud u Nišu odbio je žalbe obrane i optužnica je sad službeno potvrđena. Obrana se u žalbama pozivala na nedostatak materijalih dokaza, tijelo djevojčice nikad nije pronađeno, što, prema njihovoj ocjeni, znači da ne postoji potvrda o smrti.

Navode i kako vještačenjem nisu pronađeni DNK tragovi malene Danke u službenom automobilu "Vodovoda" kojeg su optuženi koristili, kao ni na predmetima oduzetih iz njihovih kuća. 

Kobnog 26. ožujka 2024. Danka je bila s majkom Ivanom i bratom na starom, zapuštenom obiteljskom imanju. Prema navodima tužiteljstva, majka ju je na trenutak izgubila iz vida dok je iz automobila donosila vodu sinu. U tom kratkom vremenu djevojčica je izašla na cestu ispred imanja.

Tad su na nju, prema optužnici, naletjeli Dragijević i Janković..

