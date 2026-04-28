INICIJATIVA TRIJU MORA

Eurozastupnica Brnjac: Jadransko-jonski koridor ključan je za Europu i Hrvatsku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Eurozastupnica Brnjac: Jadransko-jonski koridor ključan je za Europu i Hrvatsku
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Brnjac je naglasila kako Europa mora snažnije ulagati u multimodalne prometne sustave koji povezuju luke, regije i tržišta, uz paralelno jačanje energetske sigurnosti i digitalne povezanosti...

Zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac sudjelovala je u Dubrovniku na Poslovnom forumu Inicijative triju mora, održanom u sklopu summita koji se, povodom drugog hrvatskog predsjedanja, vratio u grad u kojem je ovaj format i nastao. Tijekom dvodnevnog događanja više od 1200 političkih aktera, investitora i poslovnih lidera iz cijelog svijeta raspravljalo je o prometu, energetici, digitalnoj infrastrukturi i financiranju strateških projekata.

U okviru Foruma, Brnjac je sudjelovala na panelu „Geoeconomy of Corridors – The Adriatic-Ionian Corridor“, gdje je istaknula stratešku važnost Jadransko-jonskog koridora za povezivanje srednje Europe, jugoistočne Europe i Mediterana te njegovu ulogu u jačanju europske povezanosti, otpornosti i konkurentnosti.

STAMBENA KRIZA U EU Nikolina Brnjac: Dubrovnik je primjer kako zadržati život u povijesnoj gradskoj jezgri
Nikolina Brnjac: Dubrovnik je primjer kako zadržati život u povijesnoj gradskoj jezgri

Panel je moderirala Romana Vlahutin, posebna izaslanica za stratešku povezivost Vlade Republike Hrvatske i nacionalna koordinatorica za Inicijativu triju mora, a uz zastupnicu Brnjac sudjelovali su potpredsjednica Vlade Albanije Albana Koçiu, potpredsjednik Vlade Slovenije i ministar financija Klemen Boštjančič, crnogorski ministar energetike Admir Šahmanović i grčki ministar okoliša i energetike Stavros Papastavrou.

U raspravi je naglašeno kako uspostava integrirane jadransko-jonske gospodarske zone zahtijeva dovršetak ključne infrastrukture, bolju regulatornu koordinaciju, snažnije korištenje europskih financijskih instrumenata te ubrzanje europske integracije. Brnjac je pritom istaknula kako u vremenu promjena globalnih lanaca vrijednosti i novih geopolitičkih okolnosti jačanje ove osi znači jačanje ukupne otpornosti i konkurentnosti Europe.

Zagreb: Konferencija za medije EU zastupnice Nikoline Brnjac
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Brnjac se isto tako osvrnula na važnost novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU 2028. – 2034., vrijednog gotovo 2 bilijuna eura, kao ključnog okvira za potporu strateškim, prekograničnim i velikim infrastrukturnim projektima u okviru Inicijative.

Kao izvjestiteljica Europske pučke stranke u odboru REGI za Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) u sljedećem proračunskom razdoblju, govorila je o njegovoj ulozi u financiranju projekata Inicijative triju mora. CEF će, prema prijedlogu Komisije, biti vrijedan čak 81,4 milijardi eura, što je ogromno povećanje u odnosu na 33,7 milijardi eura u tekućem proračunskom razdoblju 2021. – 2027. Od toga je 51,5 milijardi eura namijenjeno za promet, uključujući rekordnih 17,6 milijardi eura za vojnu mobilnost, dok je 29,9 milijardi eura predviđeno za energetiku.

Istaknula je i važnost Europskog fonda za konkurentnost (ECF), najvažnijeg programa novog višegodišnjeg financijskog okvira usmjerenog na globalnu konkurentnost Europske unije, koji zajedno s komplementarnim Obzorom Europa i Inovacijskim fondom ima omotnicu od oko 450 milijardi eura. Brnjac je, kao izvjestiteljica EPP-a u odboru TRAN, zadužena za pregovore o ECF-u. U okviru ECF-a više od 26 milijardi eura namijenjeno je za čistu tranziciju i dekarbonizaciju europske industije, oko 51,5 milijardi eura za digitalno vodstvo te više od 125 milijardi eura za otpornost, sigurnost, obranu i svemir.

Brnjac je naglasila kako Europa mora snažnije ulagati u multimodalne prometne sustave koji povezuju luke, regije i tržišta, uz paralelno jačanje energetske sigurnosti i digitalne povezanosti, jer se sigurnost, povezanost i konkurentnost više ne mogu promatrati odvojeno.

Imajući u vidu potencijalne dobrobiti novog Jadransko-jonskog TEN-T koridora, koji bi povezao Trst, Kopar, Rijeku, Split, Ploče, Bar, Drač i Igoumenitsu te dodatno ojačao veze sa središnjom Europom i Egejskim prostorom, Brnjac je već započela komunikaciju s Europskom komisijom vezano uz korake za njegovo uspostavljanje.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj Jadransko-jonskog koridora kao dijela osnovne TEN-T željezničke mreže, koji doprinosi održivijem prometu, diversifikaciji prometnih pravaca i jačanju socioekonomske kohezije.

Za Hrvatsku, ovaj koridor ima posebnu razvojnu i geostratešku važnost, osobito za luke Rijeka, Split, Zadar i Šibenik te regije Istre, Primorsko-goranske županije i Dalmacije, kroz jačanje konkurentnosti i gospodarskih potencijala.

Zaključno, Brnjac je istaknula kako Hrvatska može postati ključno logističko i prometno čvorište za distribuciju robe s globalnih tržišta prema srednjoj Europi.

Pored, sudjelovanja na Poslovnom forumu, Brnjac je sudjelovala i kao dio izaslanstva predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića na sastanku na vrhu šefova država i vlada Inicijative triju mora.

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
UŽAS U GAJNICAMA

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen...
NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine
ZAMJENJUJU LJUDE?

NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine

Govoreći nakon sastanka Stožera vrhovnog zapovjednika, Zelenski je opisao besposadne kopnene sustave kao “sljedeći veliki korak” u ratovanju, nakon široke upotrebe dronova
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani

