STAMBENA KRIZA U EU

Nikolina Brnjac: Dubrovnik je primjer kako zadržati život u povijesnoj gradskoj jezgri

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Svečano obilježena 41. obljetnica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nikolina Brnjac ocijenila je da je Europska unija suočena sa stambenom krizom, a da je upravo Dubrovnik dobar primjer na razini EU kako zadržati život u povijesnim jezgrama turističkih i studentskih gradova

Glavna zadaća nam je prepoznati dobre primjere u zemljama članicama. Cijene stanova u EU su porasle više od 50 posto, a najam više od 30. Mladi od roditelja odlaze u svojim tridesetima, a najveći je pritisak na potražnju stanova u gradovima, upozorila je zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac (HDZ/EPP), koja je u siječnju izabrana za koordinatoricu EPP-a za stanovanje u Posebnom odboru za stambenu krizu (HOUS).

Mali Dubrovčani idu u posebnu školu: Palača im je razred, a cijeli Stradun igralište... 01:12
Mali Dubrovčani idu u posebnu školu: Palača im je razred, a cijeli Stradun igralište... | Video: 24sata/Grgo Jelavić/PIXSELL

Naglasila je da u novom proračunu EU žele osigurati bespovratna sredstva za priuštivo stanovanje.

- Demografija i gospodarska konkurentnost su povezani - naglasila je.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković upoznao je Brnjac s programom demografskih mjera za priuštivo stanovanje.

- Nema većeg jamstva demografske obnove od vlastitog stambenog fonda. Dosad smo za više od 100 mladih obitelji riješili pitanje stanovanja. Neki su dobili stanove na korištenje, a neki iskoristili mjeru 30.000 eura za pomoć pri kupnji ili nadogradnji stambenog prostora - rekao je.

Franković je dodao i da dio građevinskog zemljišta u Solitudu planiraju za priuštivo stanovanje, a u planu je i područje Komolca.

- Osiguravamo nove zone stanovanja poput Pobrežja, ali smo osmislili i program kupnje i obnove stanova u povijesnoj jezgri, kako bi ostala živa. Vjerujem da ćemo do kraja godine kupiti još jednu značajnu nekretninu - naglasio je.

Uz to smo, kaže, Centru Maslina dodijelili prostor za zajednički život djece bez roditelja.

- U program se uključila i Dubrovačka biskupija, zbog koje su svoj dom pronašle četiri mlade obitelji - naveo je Franković.

Brnjac i Franković također su obišli kuću u povijesnoj jezgri Dubrovnika koju Zavod za obnovu Dubrovnika obnavlja za priuštivo stanovanje dviju mladih višečlanih obitelji.

- Obnova dva gradska stana će koštati pola milijuna eura i financira se iz gradskog proračuna. Dobit ćemo dva stambena prostora, od 83 i 56 metara četvornih, a oba će imati tri spavaće sobe, dnevni prostor i sanitarni prostor. Obnovit ćemo i međukatne konstrukcije i krov te urediti pročelje, a restaurirat će se i kasnobarokni balkon - rekla je ravnateljica Zavoda Mihaela Skurić te dodala da su dosad obnovili dva takva prostora.

