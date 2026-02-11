Brnjac kažnjena zbog imovinske kartice, mora platiti 800 eura

''Utvrđeno je da je došlo do nesklada, nerazmjera između podataka koji su prijavljeni i podataka koje dobivamo od nadležnih tijela tijekom postupka. S obzirom da je obveznica već imala jednu izrečenu sankciju od 2000 kuna, izvjestitelj je predložio sankciju od 800 eura. Uzete su u obzir i olakotne okolnosti. Smatramo da je izrečena sankcija, s obzirom na broj povreda, primjerene naravi u ovom konkretnom slučaju'', rekla je zamjenica predsjednice Povjerenstva Ana Poljak.

Povjerenstvo je utvrdilo da Brnjac za predmetnu godinu nije prijavila prihod od Sveučilišta Sjever u iznosu od 1442 eura na godišnjoj razini. Osim toga, prijavila je primanja od 500 eura mjesečno na ime imovine i imovinskih prava, dok iz podataka Porezne uprave proizlazi da ne prima navedeni prihod.

Ostale stavke odnose se na primanja supruga. U imovinskoj kartici navedena je plaća od 38 148 eura godišnje, dok podaci Porezne uprave pokazuju 46 167 eura. Nadalje, nije prijavljen primitak supruga od 4013 eura na osnovu dohotka od imovine i imovinskih prava, kao ni dvije pokretnine, vozila marke Piaggio.

Povjerenstvo se bavilo i predmetom u slučaju člana Uprave Janafa Vladislava Veselice. Predmet je otvoren zbog nesklada između podataka o plaći supruge. U imovinskoj kartici za 2020.godinu navedena je plaća od 120 tisuća kuna godišnje, dok je uvidom u sustav Porezne uprave utvrđeno da je plaća iznosila 132 tisuća kuna. Zbog vrlo malog odstupanja, Veselica nije kažnjen u ovom slučaju.

Međutim, Povjerenstvo je otvorilo predmet vezano uz medijske napise prema kojima je Janaf platio Veselici 16 tisuća eura u razdoblju od tri godine (2022.-2025.) za izradu antistres programa te edukacije zaposlenika o zdravoj prehrani i zdravim navikama.

''Povjerenstvu sada predstoji prikupljanje dokumentacije, provjera svih navoda i utvrđivanje svih činjenica u postupku. O tome hoće li pokrenuti postupak, Povjerenstvo će pravovremeno obavijestiti javnost", kazala je predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić.