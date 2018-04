Brođanima prekipjelo: 'Dosta je, idemo u Zagreb na prosvjed'

Ne mirimo se sa postojećom situacijom u vezi zatrovane vode i učinit ćemo sve za zdravlje i dobro naše djece, a posredno i naših sugrađana koji već tjedan dana trpe posljedice neoprostivog nemara onih koji su dužni o našem zdravlju brinuti, poruka je sa tiskovne konferencije u petak članica udruge Brodske mame, održane na spomen dječjem igralištu svoj poginuloj djeci u Domovinskom ratu na brodskom Šetalištu braće Radić .

"Brodske mame" prve su stale u obranu zdravlja svoje djece i pobunile se protiv nemoći i "igara" politike a na štetu zdravlja 90-ak tisuća stanovnika Slavonskog Broda i šest okolnih općina.

- Već tjedan dana voda iz brodskog vodovoda nije za piće, upitno je koliko će to još tako biti i što ćemo još morati pretrpjeti. Zato smo odlučili aktivirati se da se ovoj nevolji stane na kraj. Slijedom toga planiramo organizirati prosvjed u Zagrebu za koji tjedan, ne samo nas iz naše udruge nego i svih naših sugrađana koji su nam se voljni priključiti u borbi za čist zrak i vodu i zdrav život u našem gradu. U subotu 7.travnja od 15 do 18 sati na gradskom Korzu organizirat ćemo akciju za djecu i sve građane koji su se našli u problemima nečiste vode i nečistog zraka. Ovo će biti jedna pozitivna priča u kojoj želimo pozvati sve, nećemo nositi nikakve transparentne, mi smo transparentni jer ćemo sa svojom djecom biti tamo. Bit ćemo glasni, pjevati, igrati se, organizirat ćemo prikupljanje potpisa za odlazak u Zagreb, skupljati donacije za organiziranje autobusa za put na prosvjed u Zagreb, ponijet ćemo slike sve naše djece da oni tamo vide da smo stvarni. Subota 7. travnja je Svjetski dan zdravlja, želimo tako proslaviti zdravlje u ovom nezdravom gradu, poručiti svima da ovo mora prestati. Mi mlade mame ćemo pokazati da ćemo napraviti sve za djecu. Pozivamo sve građane koji je nezadovoljni ovim sto nam se događa. Mogu nas povezivati s ovim i onima, nas to ne dira jer je jedina politika koja nas zanima je zdravlje naše djece. Imamo priliku svi doći s djecom i proslaviti Dan zdravlja koje je u našem Brodu našoj djeci uskraćen, rekla je u ime Brodskih mama Ivana Smolčić Jerković.