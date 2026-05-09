Brod pogođen hantavirusom u nedjelju treba stići na Tenerife

Piše HINA,
Foto: Borja Suarez

Tri osobe - stariji nizozemski par i žena iz Njemačke - umrli su nakon  izbijanja zaraze na malom kruzeru koji je 1. travnja isplovio iz južne Argentine s manje od 150 ljudi na brodu.

Kruzer MV Hondius na kojem su tri putnika umrla od hantavirusa trebao bi stići na španjolski otok Tenerife rano u nedjelju, rekao je operater kruzera.

„Pripreme u vezi s našim mjestom dolaska, karantenom i postupcima provjere za sve goste te daljnjim planovima putovanja za sve putnike i pogođenu posadu vode organizacije iz brojnih zemalja“, navodi se u izjavi Oceanwide Expeditionsa.

To uključuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i nizozemske vlasti, a tvrtka blisko surađuje i sa španjolskim vlastima, dodaje se.

Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima WHO-a, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest tjedana, zahtijeva oprez.

Nakon pristajanja u luci Granadilla na Tenerifima, vlasti će preuzeti odgovornost za medicinske postupke i potencijalni povratak putnika kući, priopćio je Oceanwide Expeditions.

SAD je u petak najavio da će zrakoplovom evakuirati američke putnike.

WHO je u petak izvijestio o šest potvrđenih slučajeva hantavirusa, uključujući tri smrtna slučaja, među osam sumnjivih slučajeva.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus odlazi u subotu na Kanare kako bi koordinirao evakuaciju putnika s broda.

Uz Ghebreyesusa bit će i španjolski ministri zdravstva i unutarnjih poslova  „kako bi se osigurala koordinacija između vladinih agencija, praćenje zdravlja i provedba planiranih protokola nadzora i odgovora“, objasnili su ti izvori.

No, rizik od širenja hantavirusa na globalnu populaciju je „apsolutno nizak“, istaknula je u petak Svjetska zdravstvena organizacija. 

„Ovo je opasan virus, ali samo za osobu koja je stvarno zaražena. Rizik za opću populaciju ostaje izuzetno nizak“, rekao je glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier u Ženevi.

Iskrcavanje putnika mora se obaviti između nedjelje u podne i ponedjeljka, „jedinog vremenskog okvira“ zbog meteorološke situacije, naglasio je dužnosnik regionalne vlade Kanarskih otoka.

Ljudi koji se boje da su se možda zarazili virusom ili za koje je potvrđeno da su zaraženi, liječe se ili je od njih zatraženo da se samoizoliraju u nekoliko zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Njemačku, Nizozemsku, Švicarsku i Južnu Afriku.

