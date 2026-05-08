EVAKUACIJA Amerika šalje avion za putnike na brodu gdje hara hantavirus: 'Idu u karantenu!'

Piše HINA,
EVAKUACIJA Amerika šalje avion za putnike na brodu gdje hara hantavirus: 'Idu u karantenu!'
Foto: PROFIMEDIA

Sjedinjene Države objavile su u petak da pripremaju evakuaciju zrakoplovom američkih putnika s kruzera MV Hondius pogođenog izbijanjem hantavirusa koji se nalazi na putu za Kanarske otoke.

"State Department organizira repatrijacijski let kako bi olakšao siguran povratak američkih putnika s tog broda", rekao je glasnogovornik State Departmenta.

Brodu na kojem je izbio opasni virus zabranjuju pristanak na Kanarima! Troje preminulih

"U izravnoj smo komunikaciji s Amerikancima na brodu i spremni smo pružiti konzularnu pomoć čim brod stigne na Tenerife", dodao je glasnogovornik.

Po popisu putnika na brodu se nalazi 17 Amerikanaca.

FILE PHOTO: Illustration shows test tubes with "Hantavirus positive" label
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

CNN je javio da će Amerikanci koji budu vraćeni u zemlju biti u karanteni u nacionalnom centru specijaliziranom za pacijente sa zaraznim bolestima u Nebraski, ruralnoj državi u središnjem dijelu zemlje.

Pozivajući se na anonimne izvore, taj informativni kanal izvještava da se radi o posebnom repatrijacijskom zrakoplovu koji je prethodno korišten tijekom pandemije covida-19, te dodaje da su u operaciju uključeni timovi Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

SCHIPHOL - A second medical evacuation aircraft has landed at Schiphol East. The aircraft was carrying a sick Briton who had been on board the cruise ship Hondius. The 56-year-old man has symptoms of the hantavirus. MICHEL VAN BERGEN / ANP netherlands out
Foto: PROFIMEDIA

CDC je u srijedu izjavio da "pažljivo prati situaciju u vezi s američkim putnicima na kruzeru MV Hondius", dodajući da je "u ovom trenutku rizik za stanovništvo SAD-a izuzetno nizak".

