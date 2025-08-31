Obavijesti

SLUČAJ MOBY DREA

Brod s azbestom u utorak isplovljava iz Splita: 'Ova krntija će otići odakle je došla'

Piše Emirat Asipi,
storyeditor/2025-08-31/PXL_110825_136654096.jpg | Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Brodu Moby Drea naloženo je napuštanje brodogradilišta u Splitu još 11. kolovoza, odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture...

Talijanski brod Moby Drea, u kojemu se nalazi 250 tona panela s azbestom, nakon što je već mjesec dana usidren ispred Brodosplita, u utorak bi trebao napustiti Split.

Premda je imao dozvolu da uplovi u luku, građani Splita i brojni aktivisti su se pobunili i održali prosvjede te je Ministarstvo mora brodu dalo rok da isplovi do utorka.

Tegljač koji će Moby Dreu otegliti iz Splita krenuo je u petak iz Valette na Malti, a u Split bi trebao doći danas ujutro oko 10 sati.

“Ako ne bude nepredviđenih tehničkih poteškoća, brod bi doista trebao napustiti Split do predviđenog roka, utorka. U srijedu, dan nakon predviđenog odlaska broda iz Splita, održat će se tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati i o slučaju Moby Drea, ali i o stanju u Brodosplitu", objavio je HRT.

- Za Split je krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda! U srijedu nas očekuje tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj ćemo zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita, koji će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima - napisao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na Facebooku.

Ante Tešija iz građanske inicijative Zdravi Split rekao je kako je odlazak broda rezultat zajedničkog djelovanja građana.

- Sve skupa ovo je jedan zajednički uspjeh, zajednički interes. Potpuno sam siguran da će u utorak ova krntija otići odakle je došla. Ali to nije kraj djelovanja Zdravog Splita i svih nas. Novi problem je Salonit u Solinu. Radit ćemo na svim žarištima koja su vezana za azbest ili drugi opasni otpad. Čeka nas puno posla, a dan kad brod bude ispraćen, proslavit ćemo na poseban način - rekao je Tešija.

Brodu Moby Drea naloženo je napuštanje brodogradilišta u Splitu još 11. kolovoza, odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije nakon konzultacija s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Državnog inspektorata RH zabranilo je pregrade s azbestom. Naime, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom na područje Hrvatske nije dozvoljeno isporučiti opasni otpad.

Vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak izjavio je da su za posao skidanja azbestnih ploča s Moby Drea i još jednog broda trebali dobiti oko tri milijuna eura. 

