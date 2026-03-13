Brod s pet hrvatskih pomoraca zapeo u Perzijskom zaljevu

Brod AP Astarea iz flote Atlantske plovidbe, kojim upravlja Tankerska plovidba, nalazi se u Perzijskom zaljevu u vodama Ujedinjenih Arapskih Emirata, potvrdili su iz uprave tvrtke za N1. Na brodu se nalaze 22 člana posade, a petorica su hrvatske nacionalnosti. Kompanija je u redovnom kontaktu sa zapovjednikom i stanje je zadovoljavajuće.

Kako ističu, brod je opskrbljen zalihama i smatraju da je u sigirnoj poziciji. U slučaju potrebe, moguće je organizirati smjenu posade. U Perzijskom zaljevu je, prema posljednjim podacima, blokirano više od 150 brodova. Posljednjih dana, neki od njih izloženi su iranskim napadima. Brod Tankerske plovidbe nije u opasnosti te posada ima konkretne upute za moguće neželjene situacije.

- Nikakav komercijalni pritisak od strane kompanije neće se brodu nametati nauštrb sigurnosti, a prolaz Hormuškim tjesnacem odgoditi do daljnjega, dok se situacija ne stabilizira", naglasila je Sanja Putica, voditeljica odnosa s investitorima i javnosti Tankerske plovidbe. Podsjetila je kako je odmah po izbijanju sukoba održan koordinacijski sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktutre nekoliko ministarstava, predstavnika brodara, posrednika pri zapošljavanju pomoraca i sindikata te su doneseni određeni zaključci.

Oko 250 naših pomoraca nalazi se s druge, sigurnije strane Hormuškog tjesnaca, u Omanskom zaljevu. Omanski zaljev s Perzijskim zaljevom na sjeverozapadu spaja Hormuški tjesnac. Kroz njega prolazi približno petina svjetske trgovine naftom, a prije napada na Iran njime je prolazilo više desetaka tankera sa sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Katara.

Na svjetskom tržištu rada zaposleno je ukupno 16000 naših pomoraca, a uglavnom plove pod stranim zastavama.