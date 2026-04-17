Brodovi mogu proći Hormuškim tjesnacem, ali uz jedan uvjet

Svi brodovi mogu prolaziti Hormuškim tjesnacem, no potrebna je njihova koordinacija s Iranskom islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), rekao je viši iranski dužnosnik Reutersu, dodavši i da je odmrzavanje iranskih sredstava dio sporazuma.

Ministar vanjskih poslova Abas Arakči napisao je na X-u da je tjesnac otvoren nakon sporazuma o primirju u Libanonu, dok je američki predsjednik Donald Trump izrazio uvjerenost da će sporazum o okončanju rata s Iranom doći "brzo", iako nije rekao kada bi se to trebalo dogoditi.

Iranski dužnosnik rekao je da će prolazak tjesnacem biti ograničen na rute koje Iran smatra sigurnima, dodavši da je vojnim brodovima i dalje zabranjen prolazak kroz tjesnac.

Zasad nije poznato uključuje li to ili isključuje već uspostavljene plovne rute (TSS) za ulazak i izlazak iz Zaljeva, koje se od 1970-ih koriste za međunarodnu plovidbu.

"Čak će i američkim brodovima biti dopušten prolazak, isključujući vojne brodove", rekao je dužnosnik.

"Navigacija se može odvijati u sklopu koordinacije s Iranom, i uz privolu Garde te iranske Organizacije za luke i pomorstvo kako bi se osigurala sigurnost trgovine", rekao je dužnosnik.

Udruženja pomorske plovidbe priopćila su da preispituju situaciju.

"Trenutačno provjeravamo nedavnu najavu povezanu s ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca te njezinu usklađenost sa slobodom navigacije za sve trgovačke brodove i njihov sigurni prolazak", rekao je Arsenio Dominguez, glavni tajnik UN-ove Međunarodne pomorske agencije.