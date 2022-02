Broj novozaraženih u Hrvatskoj manji je nego prošlog tjedna, a što se tiče broja hospitaliziranih, on uglavnom stagnira. Ipak, ponegdje se primjećuje manji broj pacijenata na bolničkom liječenju, kao i onih na respiratorima.

Kako nam je rekao ravnatelj KB-a Dubrava, prof. dr. Ivica Lukšić, broj hospitaliziranih već se danima vrti oko 90. No prije dva tjedna na respiratoru ih je bilo 15, a jučer osam. To je upola manje, pa prof. dr. Lukšić kaže da smo vjerojatno dosegnuli vrhunac petog vala. Što se tiče Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, zamjenik ravnateljice dr. Zoran Barušić kaže da se u protekla dva tjedna smanjuje broj hospitaliziranih bolesnika na razini Klinike.

- Samim time je i nešto manji pritisak na Jedinicu intenzivnog liječenja. Unatoč tomu, svi bolesnici u našoj intenzivnoj su ozbiljno bolesni, neki su na na ECMO-u, a svi su na nekoj od metoda potpomognute ventilacije. No kad govorimo o protekla dva tjedna, možemo reći da na dnevnoj bazi imamo pojačan priljev bolesnika na hitni prijam, kako djece tako i odraslih - kaže dr. Barušić.

U KBC-u Rijeka prije dva tjedna, 21. siječnja, bilo je hospitalizirano 99 pacijenata (od toga osam na respiratoru), a isto toliko u bolnici ih je bilo i jučer, dok ih je na respiratoru bilo pet i jedan na ECMO uređaju. Kad se gledaju samo ova dva dana, uočava se stagnacija, no zapravo su u dva tjedna brojke varirale od 99 do 115 hospitaliziranih pacijenata, a onih na respiratoru od pet do deset.

A smanjenje broja novozaraženih u odnosu na prije tjedan dana istaknuo je jučer i premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Rekao je da se, unatoč većoj stopi zaraznosti varijante omikron, bilježi 20 posto manje novozaraženih korona virusom nego proteklog tjedna te je pozvao na daljnje poštovanje epidemioloških mjera i cijepljenje.

- Mislim da i dalje trebamo nastaviti s cijepljenjem. U Hrvatskoj je 2,3 milijuna ljudi cijepljeno barem prvom dozom, a 800.000 je cijepljenih booster dozom. Pozivam sve da se pridržavaju epidemioloških mjera jer ćemo samo kombinacijom cijepljenja i pridržavanjem mjera ostvariti rezultate da bude što manje zaraženih - rekao je jučer premijer Plenković.

Bez obzira na to što brojevi ne rastu, virusni imunolog prof. dr. Stipan Jonjić, gostujući na N1 televiziji, naglasio je da omikron nije bezazlen.

- Bilo je vidljivo da će zbog njegove zaraznosti doći do ekspanzije broja zaraženih, ali do opterećenja zdravstvenog sustava. Bez obzira na to što je omikron od 20 do 30 posto manje patogen, svjedoci smo povećanog mortaliteta među oboljelima - rekao je prof. dr. Jonjić dodajući da mu se ne sviđa što se manja patogenost virusa koristi kao tvrdnja da je epidemija gotova, a zapravo smo još vrlo daleko od toga.

Vrhunac petog vala

800

tisuća ljudi u Hrvatskoj primilo je booster dozu cjepiva

13.186

novozaraženih bilo je jučer, 3000 manje nego prošlog četvrtka

67,33

posto odraslog stanovništva u Hrvatskoj potpuno je cijepljeno

5,1

milijun doza cjepiva do sada je utrošeno u našoj državi