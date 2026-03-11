Broj iranskih raketnih napada pao za čak 92 posto. Sada imaju novu taktiku, pomažu i Rusi!

Deset dana nakon početka Operacije “Epic Fury”, podaci pokazuju odlučujuću i nepovratnu sliku. Stopa lansiranja iranskih balističkih raketa pala je za približno 92 posto u odnosu na vrhunac prvog dana, s 480 lansiranja 28. veljače na samo 40 9. ožujka, piše Jerusalem Post.

Lansiranja dronova pratila su identičnu krivulju, smanjivši se za 92 posto – sa 720 na 60. Prema CENTCOM-u, pogođeno je više od 3.000 ciljeva diljem 30 od 31 iranske pokrajine. IDF je izveo 2.600 sorti u 150 valova napada, ispalivši približno 6.500 projektila. Više od 60 posto iranskih lansera raketa neutralizirano je. Četrdeset i tri iranska ratna broda uništena su ili oštećena. Trend ne pokazuje pad – on je terminalan.

Foto: Orhan Qereman

Ovaj kolaps odražava, a u velikoj mjeri i premašuje, obrazac zabilježen tijekom Dvanaestodnevnog rata u lipnju 2025., kada je stopa lansiranja iranskih raketa pala s približno 100 dnevno prvog dana na samo pet dnevno do devetog dana.

Ključna razlika je u tome što je 2026. apsolutni broj lansiranja započeo pet puta više, a stopa kolapsa bila je znatno strmija. Do desetog dana Iran ispaljuje manje raketa dnevno nego što je to činio čak i na najnižoj razini tijekom lipanjskog rata, unatoč tome što je započeo s procijenjenim arsenalom od 2.500 balističkih raketa. Brži kolaps ima strukturne, a ne taktičke razloge. Razmjeri suzbijanja su neviđeni.

SAD i Izrael pogodili su više od 3.000 ciljeva u deset dana, neutralizirajući više od 60 posto iranskih lansera raketa. Iranska mornarica je potpuno uništena: 43 plovila uništena ili oštećena, uključujući IRIS Dena (torpediran od strane američke podmornice kod Šri Lanke) i IRIS Bushehr (onesposobljen, 204 mornara prebačena u Šri Lanku). Iranski zračni obrambeni sustavi degradirani su za 80 %. Iranski zračni prostor ostaje zatvoren za većinu međunarodnog prometa. Teški prekidi u internetskoj i telekomunikacijskoj mreži nastavljaju se diljem zemlje.

Velika je vjerojatnost da će stopa iranskih napada padati i u budućnosti, prema nekim procjenama broj raketnih napada mogao bi pasti ispod 20 raketa dnevno do dvanaestog dana i približavanjem jednocifrenim vrijednostima do četrnaestog dana. Temeljna sposobnost se fizički uništava – radi se o degradaciji, a ne očuvanju. Nasljedstvo Mojtabe Khameneija kao vrhovnog vođe, uz lojalnost IRGC-a, oružanih snaga i nacionalne policije, sugerira institucionalnu kontinuitet, ali ne i vojnu rekonstrukciju. Revolucionarna garda se prebacila na asimetrične kopnene operacije, što signalizira novu doktrinu nakon konvencionalnog poraza, uz izvještaje da Rusija pruža real-time obavještajne podatke o američkim pozicijama.

Za razliku od lipnja 2025., kada je rat bio gotovo isključivo Iran protiv Izraela, sukob 2026. godine pretvorio je cijeli Zaljev u ratnu zonu. Iran je raspodijelio napade na 13 zemalja, preplavivši regionalne zračne obrambene sustave i prisilivši svaku državu Zaljeva da bude uključena u sukob.

Ključno, podaci sada potvrđuju da su UAE primile daleko više projektila od Izraela, s 1.468 projektila naspram 392. Procjena INSS Izrael potvrdila je da je Iran lansirao 2,5 puta više raketa i 20 puta više dronova prema državama Zaljeva nego prema Izraelu.

Koga i koliko je Iran gađao:

Izrael – Rakete: 285, Dronovi: 107

UAE – Rakete: 214, Dronovi: 1.254

Kuvajt – Rakete: 178, Dronovi: 384

Bahrein – Rakete: 84, Dronovi: 147

Katar – Rakete: 104, Dronovi: 39

Jordan – Rakete: 60, Dronovi: 59

Saudijska Arabija – Rakete: 28, Dronovi: 45

Irak – Rakete: 20, Dronovi: 40

Oman – Rakete: 2, Dronovi: 4

Azerbaijdžan – Rakete: 0, Dronovi: 3

Turska (NATO) – Rakete: 1, Dronovi: 0

Cipar/UK (Akrotiri) – Rakete: 0, Dronovi: 1