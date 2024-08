Broj oboljelih porastao na 65, iz hotela kažu: Imamo potvrđene kliconoše među zaposlenicima

Roditelji čija su se djeca razboljela nakon boravka u Family hotelu Vespera, u utorak su za 24sata rekli da su pobrojali 32 slučaja salmonele i E.coli ili 'samo' salmonele. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u srijedu za 24 sata kažu da je oboljelih u Hrvatskoj oko 60, a iz Slovenije i Austrije imaju 5 slučajeva. Međutim, ne zna se jesu li se svi zarazili ovim dvjema bakterijama.

- U kontaktu s kolegama iz drugih županija i prema dostupnim podacima imamo evidentirano 60-ak oboljelih osoba s područja Hrvatske te 5 dojava o oboljelima iz Slovenije i Austrije. Od tih 60-ak oboljelih, 10 su iz PGŽ. Što se tiče izolacija uzročnika u stolicama kod oboljelih osoba, mogu govoriti za našu županiju - od naših 10 prijavljenih oboljelih, kod četvero u stolici je izolirana Salmonella, dok za troje još čekamo rezultate - kaže Andra Petaros Šuran, voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije.

24sata se javilo još roditelja čija djeca imaju potvrđenu salmonelu i/ili E. coli.

- Boravili smo u Vesperi od 27. srpnja do 5. kolovoza. Naša kćer stara dvije i pol godine je 3. kolovoza dobila visoku temperaturu i proljev. Došli smo u Vinkovačku bolnicu 6. kolovoza jer je i dalje imala iste simptome. Tom prilikom je napravljen test na dehidraciju. 9. kolovoza smo zatražili analizu stolice i danas joj je potvrđena salmonela. Sada je stanje već bolje, nije zadržavana u bolnici niti je išla na infuziju, oba odlaska na hitnu pedijatrijsku ambulantu smo uredno platili. Nakon što je izašla priča u medijima, zvao sam prvo telefonski, javila se preplašena radnica, vjerojatno s recepcije i uzela moje podatke. Rekla mi je da će mi se javiti netko iz financija, to se naravno nije dogodilo. Na poslani email sam dobio isti generički odgovor kao i svi drugi - govori za 24sata Vanja koji s obitelji inače živi u Irskoj, a sad su u Vinkovcima dok malena ne ozdravi.

Nedostatak komunikacije od strane hotela u početku, i generički mail kojeg su dobili, spominju svi roditelji koji su se javili 24sata.

- Svi smo dobili isti generički mail u kojem i dalje stoji da je ovo sve izolirani slučaj. Jedan mail je stigao jučer, drugi početkom tjedna. S time da neki nisu dobili nijedan mail, iako su slali upite hotelu. Jedna mama je poslala pet mailova i ništa. Druga tri. Nećemo ovo pustiti - govori Stipo Sičaja.

Nakon njega, javila nam se Petra, čija su djeca bila bolesna. Oni su u Zagrebačkoj županiji.

- Mi smo bili u Vesperi od 21. do 31. srpnja. Odmah prvi dan nakon dolaska doma kreće proljev kod sina starog četiri godine i povraćanje god mlađeg sina starog godinu dana. Mi smo na prvu mislili da je crijevna viroza. Čak sam, s obzirom da smo išli u obiteljski hotel, preventivno davala probiotik djeci prije puta i za vrijeme boravka tamo. Uglavnom, simptomi kreću 1. kolovoza. Ja sam mislila da nije ništa čudno jer smo među toliko ljudi. Drugi ili treći dan nailazim na post na Fejsu. Odmah se javljam doktorici, u međuvremenu su dobili temperaturu, obojica povraćaju i imaju nekontrolirani proljev. Ali žele piti i nisu dehidrirani pa nas ne žele ostaviti na promatranju niti davati im infuziju. Doktorica je rekla kako je to vjerojatno Probiotik napravio svoj dio posla i da ga nisu pili, da bi bilo puno gore. Nalaze još čekamo jer za prve koje smo dali nije bilo dovoljno stolice. To je bila čista voda i sluz, sa pelene se ne može ni uzeti. Starijem djetetu su se smirili simptomi zadnja tri - četiri dana, dok mlađi još uvijek ima proljev - govori i dodaje: - Još bih samo napomenula: moji klinci su samo dva dana jeli dječji ručak, nisu jeli piletinu, kolače, jaja niti sladoled tamo, što se najčešće spominje. Jedan dan smo otišli na bazen, nečije dijete je povratilo, radnik s mrežom nije pokupio ništa iz bazena iako su mu ljudi pokazivali gdje je. On je tipkao na mobitel. Nakon toga smo otišli i nismo se vraćali na bazen. Da stvar bude još apsurdnija, jučer sam dobila generički mail u kojem su nam napisali da smo izolirani slučaj!

Antonijina djeca su na antibioticima.

- Mi smo boravili u hotelu Vespera na Malom Lošinju od 22. srpnja do 2. kolovoza. Djeca su nam već na putu za Zagreb krenuli sa simptomima, a 3. kolovoza se pojavila temperatura, proljev i povraćanje. Oboje su završili na antibiotiku i sad su dobro, ali nije dobro ovo što nas tek čeka. Sada nas čeka tortura, predavanja stolica svaka dva tjedna, ne mogu u vrtić dok su pozitivni, a to može trajati mjesecima. Hotel ne odgovara na mailove, a i ako odgovore, šalju svima iste mailove. Po njima je ovo očito samo viroza, ali viroza prođe u par dana, a ovo traje puno duže. Bojim se da za ovo nitko neće odgovarati, a nama roditeljima ostaju brige i problemi. Nadamo se da ćemo bar ovako uspjet nešto napraviti - govori za 24sata.

Roditelji su 24sata dali na uvid mail kojeg su neki dobili od voditeljice hotela Vespera. U njemu zaista stoji rečenica: 'Moramo istaknuti kako se radi o izoliranom incidentu te da ovakav slučaj nismo prethodno zabilježili.' U prethodnim priopćenjima za javnost, iz hotela su isticali da su u kontaktu s gostima te da 'je ovo izolirani incident kojemu još nije poznat uzrok i kakav ranije nije zabilježen.'

Iz hotela su u srijedu za 24sata potvrdili da su među zaposlenicima pronašli kliconoše i da su udaljeni s posla.

- Nastavno na vaše upite o izvoru zaraze i mjerama koje se poduzimaju, želimo vas obavijestiti da je sve još uvijek pod istragom i nadzorom. Trenutno čekamo rezultate dodatnih uzoraka. Činjenica je da imamo potvrđeno kliconoštvo među zaposlenicima, te su oni preventivno udaljeni sa svojih radnih mjesta. Provodimo sve propisane mjere zaštite kako bismo osigurali sigurnost naših gostiju i zaposlenika, uključujući pojačanu dezinfekciju i stroge higijenske standarde. Hotel nastavlja raditi prema planu, uz visoku popunjenost. Nastavni zavod za javno zdravstvo u suradnji s Državnim inspektoratom prati sve mjere u hotelu, a mi postupamo u skladu s njihovim uputama. Hotel Vespera je apsolutno siguran, trenutno u njemu boravi gotovo 900 gostiju i prema komentarima koje dobivamo njihovo je iskustvo krajnje pozitivno. Više puta smo isticali da nam je zdravlje gostiju i zaposlenika neupitno najvažnije te smo to i potvrdili svim preventivnim mjerama koje smo u kratkom roku poduzeli kako bi im osigurali maksimalnu sigurnost - kažu iz tvrtke Lošinj Hotels&Villas (LH&V) preko svog PR-a