Broj zaražene djece u porastu: Tridesetak je oboljelih, dijete iz Austrije ima tešku kliničku sliku

Odmor s djecom u Family hotelu Vespera se za 30-ak obitelji pretvorio u odmor iz pakla. Nakon što smo prije pet dana objavili priču o prvih desetero djece kojima su potvrđene salmonela i E. coli ili 'samo' salmonela, redakciji 24sata javilo se još roditelja.

Organizirali su se preko Facebook grupe, dijele iskustva i informacije, a kontaktirali su i odvjetnike.

- Kontaktirali smo odvjetnike jer iz hotela ne govore ništa, ne možemo doći do nalaza sanitarne inspekcije ako je gotov, svugdje nailazimo na zid. Prema našim informacijama, zaraženo je 32 djece. Svi salmonela, a neki uz to i E. coli. 21 je iz Zagreba i Zagrebačke županije, petero iz Varaždina i Čakovca, dvoje iz Austrije, dvoje iz Njemačke i dvoje iz Krapinsko - zagorske županije. Još dvoje djece iz Austrije čekaju nalaze - govori Stipo Sičaja, čiji se sin zarazio salmonelom. Za malenog je to još teža situacija jer je prije svega godinu dana imao operaciju crijeva.

S Klinike za infektivne bolesti 'dr. Fran Mihaljević' kažu da su zaprimili djecu koja su boravila u hotelu Vespera.

- S anamnestičkim podatkom boravka u navedenom hotelu, u Kliniku za infektivne bolesti "Dr.Fran Mihaljević" javilo se 20-ak djece sa simptomima infekcije gastrointestinalnog sustava. Bolest je karakterizirana različitom težinom kliničke slike i različito izraženim simptomima (vrućica, mučnina, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu, dehidracija). Liječenje se najvećim dijelom provodi putem dječjih dnevnih bolnica - pišu u odgovoru.

Javio se i jedan tata dvoje djece iz Austrije. Oni su bili u susjednom hotelu, koji je u vlasništvu iste tvrtke kao i Family hotel Vespera.

- Mi smo bili smješteni u hotelu Aurora, ali su naša djeca mogla posjećivati Pino klub, ručati u Vesperi i navečer ići na programe s animatorima. Što znači da je ovdje riječ o firmi Lošinjski hoteli, a ne samo o hotelu Vespera. Treba provjeriti jesu li još neke obitelji iz hotela Aurora imale ovakvo iskustvo. Mi smo s djecom otišli na hitnu 8. kolovoza oko 18 sati. Tamo am je doslovno rečeno, ispred ambulante, da se pakiramo i da idemo kući, da liječimo djecu u mjestu prebivališta, jer mogućnosti za analize i liječenje djece ne postoje. Oni nemaju lijekove, ali su nam rekli da je izdan dokument kojim se potvrđuje salmonela u hotelima. Protokol nismo uspjeli dobiti, jer eto, to možemo dobiti dan kasije u Zavodu za javno zdravstvo. Sutradan taj dokument nam nije htio izdati ni Zavod za javno zdravstvo, ali je epidemiologinja usmeno potvrdila prisustvo salmonele na terenu. Kasnije tog dana bilo je razgovora sa voditeljicom hotela Vespera, a tom sastanku je prisustvovao netko od roditelja. Rečeno je da su nešto načuli o 15-ak slučajeva, da to nije ništa službeno, ali da je bila ta neka organizacija koja prikuplja uzorke. Dakle oni znaju nešto, ali to nije dovoljno da se reagira drugačije osim da postave gel za dezinfekciju i da osoblje nosi plave lateks rukavice. Da je riječ o većem broju djece, sad kad premotam film unatrag, govori činjenica da je hotel dozvolio roditeljima da nose hranu van restorana, što do sad nije bila praksa - piše ovaj tata.

Nakon što su ih u ambulanti poslali kući, zaputili su se natrag u Austriju sa svoje dvoje djece.

- Stigli smo u Austriju 9. kolovoza. Dijete je primljeno s teškom kliničkom slikom u bolnicu. Danas je peti dan. Drugo dijete je imalo blaže simptome pa nije morao ostati u bolnici. Da stvar bude gora, na istom odjelu je već ležalo jedno dijete koje je bilo u hotelu Vespera kad smo mi došli.Danas su nam javili da će slučaj biti upisan u magistrat grada u kojem živimo, u bazu podataka Ureda za javno zdravstvo. Kod oba naša djeteta je potvrđena salmonela u austrijskom laboratoriju, a uzorak kojeg smo predali u Malom Lošinju 8. kolovoza još nije obrađen - zaključuje.

Kontaktirali smo HZJZ iz kojeg kažu da se trenutno može govoriti o tridesetak slučajeva oboljenja, ali još ne mogu precizirati o kojoj bolesti se radi jer je istraga u tijeku.

- Istraživanje epidemije je u tijeku, a prijave oboljelih stižu kako se djeca obraćaju liječnicima, a liječnici nama pošalju prijave. Dodatno, neki se niti ne obrate liječnicima (npr. u slučaju blažih simptoma) tako da nema niti službenih prijava, ali saznajemo za njih također neslužbeno. Stoga molimo za razumijevanje da smatramo nepotrebnim na ovakav način izvještavati o broju oboljelih, sve do završetka istraživanja i obrade kompletne epidemije. Trenutno možemo govoriti o tridesetak oboljelih. Za ostale detalje najbolje je obratiti se Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, ali tek nakon završetka obrade kompletne epidemije. - kažu.

Obratili smo se i njima, odgovor čekamo.